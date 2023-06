La banda cuencana Letelefono se ha readaptado. Puede ser un individuo o puede ser un quinteto. Esto es lo de menos, lo importante es el sentimiento que transmiten.

En 2021 sacaron su último disco, Omega, que tuvo un camino atropellado de difusión por las diferentes situaciones sociales del país. Ahora tiene también un formato vinilo que le da una nueva vida al proyecto.

Pero antes de entrar en los detalles de todo lo que han estado creando, es importante centrar esta entrevista en su letrista y creador, Leo Espinoza. El fundador de Letelefono nos atendió en su ciudad y, poco a poco, nos adentró en los nuevos proyectos que tienen como grupo y cómo estos se va moldeando según las circunstancias de sus integrantes.

Morat en Ecuador: Estas son las peticiones en su gira Leer más

Primero habla de música. Esa que lo hace sentir vivo pese a ser un perdedor. “Sigo siendo un absoluto perdedor. Ahora estoy perdiendo en realidad, económica y emocionalmente. Estoy perdiendo en todos los juegos, pero eso me hace seguir queriendo hacer música”, cuenta. “La idea de poder explorar los huecos emocionales con un sentido del humor agudo y hacerlo una oportunidad creativa es la única salida. Es mi estilo de vida”.

De Omega, la prueba del hyper pop de este grupo, ahora tiene mucho más sentido, puesto que con el vinilo se explota aún más su lado barroco. “Es un disco complicado, lleno de aristas sonoras, niveles, capas, voces. Mi reto era hacer el disco más saturado de sonido que podía hacer. Es súper barroco y la verdad es que en su formato vinilo se pueden apreciar varios elementos distintos. Está hecho para ser explorado”, señala.

Paralelamente, ya está en la creación de nuevos temas, un disco de larga duración. “Ahora Letelefono soy solo yo con dos productores y estamos en el trabajo de darle vida a 20 canciones nuevas. Será un disco doble”, cuenta entre risas. Él sabe que puede sonar absurdamente demasiado, pero es la única forma que conoce para trabajar.

Leo detalla el concepto de este viaje musical. “Este disco se va a llamar La fiesta que dura para siempre. Es un título irónico porque definitivamente no es una en la que uno quiera pertenecer eternamente. Habla de amores no correspondidos, profundizo en el concepto de los crush, y de esos flechazos pasajeros e intensos”.

¿Cuándo saldrá el disco? Pues aún no hay fecha definida. Lo que sí sabe es que va a resumir lo más pop que pueda, quiere resumir todo el sonido bailable con el que creció mientras se escuchan letras tristes de amor. “Sonará a Chayanne, Ricky Martin, Paulina Rubio. A esos grandes éxitos, pero al estilo de Letelefono”. Leo sabe que bailando se puede calmar el sentido de ser un perdedor.

Lo incierto de la escena

Todos los integrantes que son y han sido parte de Letelefono son sus amigos, pero por proyectos propios van y viene. Ahora, dos de ellos viven en el extranjero, aunque siguen dentro del chat. Los otros están en Cuenca, pero se está readaptando el formato de sus presentaciones en vivo para continuar.

Leo reflexiona que luego de la pandemia algunas cosas desestabilizaron a las bandas a nivel general. “La situación del país está fregada. Ya nadie está haciendo conciertos y no hay presupuesto para una banda de siete personas. Está estancado, porque ya no es fácil conseguir lo mínimo para una tocada, no hay convocatoria. Luego de la COVID, la gente quería ver shows en vivo, pero la inseguridad nos volvió a encerrar”.

Pero esto no le quita las ganas a él y los demás integrantes, por lo que prometen una nueva gira. De hecho, hoy mismo toca Letelefono como invitado de La Máquina Camaleón en el marco de La Gira Blanca, el más reciente tour del quiteño. A este espectáculo que se llevará a cabo en el Teatro Pumapungo también se suma La madre tirana.

Acid Yesit: "Escucharnos es una sorpresa siempre" Leer más

La película

El domingo 25 de junio se estrenará un filme que llega como excusa del aniversario del segundo disco de la agrupación. “Hemos trabajo en esto por ya más de seis meses. Puro sentimiento se llamó ese álbum que ahora es un musical cinematográfico. Lo produje yo”.

Aunque ya la ha proyectado en Quito y Cuenca, el estreno en plataformas será especial, puesto que estará al alcance de todos los fans. El canal de YouTube de Letelefono tendrá este audiovisual dirigido por Pablo Jerónimo. “Es una tocada del CD en un casa, cada músico en un cuarto y hay un hilo conductor que los va visitando durante las nueva canciones. Es un trabajo que habla de las memorias, por eso estamos revisitando recuerdos y situaciones”.

También dijo:

“Este disco habla específicamente del amor romántico, de la idealización de un amor”.

“Esto inspirándome en los referentes de los años 90 y 2000. Es un disco basado en esos duros. En lo que era mainstream en esos años. Me encanta esa música. Tengo una playlist de más de 200 canciones con esos hits”.

“Mucho del público que nos sigue probablemente no entienda las referencias y eso es saludable. Quiero incorporarlo como algo nuevo. No es una copia, es un homenaje sonoro”.

“Amo tocar en vivo. Es lo qué más amo hacer. Espero hacerlo de la manera más próspera, en lo económico, que se pueda hacer. O mínimo que no sea pérdida”.

“Soy profesor de Música en una escuela, en la misma que estudia mi hija. Le doy clases a los niños más pequeñitos. Tengo mucha paciencia y en esas edades todos tienen algo muy interesante que aportar. Todos tienen talento”.

The Rasmus: "Viviremos para siempre con nuestra música” Leer más

Leo. Cortesía

Fotos: Jonny Jors (IG: @jonny_jorsph).

Producción: Alejandra Cereceda.

Styling: Israel Plaza (IG: @israelplaza_).

Locación: Hotel Nass - Casa del Águila (IG: @nasshotels).