Era considerado como uno de los jueces de mayor renombre en programas reality tales como Strictly come dancing y Dancing with the stars.

Nos referimos a Len Goodman, bailarín, coreógrafo y presentador británico de televisión, falleció a los 78 años en Kent, Inglaterra.

El medio internacional BBC ha reseñado que su partida ha dejado consternados a sus seguidores y al medio televisivo de su país, una de las personalidades más excéntricas de la industria del entretenimiento.

De acuerdo a BBC, el experimentado juez de programas de televisión se encontraba en un hospicio de Inglaterra, llevando a cabo un tratamiento contra una mortal enfermedad que, tristemente, terminó ganándole la partida.