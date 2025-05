Leidy Álvarez, la Chonera Bonita, responde sobre polémico video: esto fue lo que dijo

Leidy Álvarez, la Chonera Bonita, asegura que no protagoniza videos íntimos que circulan en redes sociales

La viralización de videos íntimos supuestamente protagonizados por la influencer manabita Leidy Álvarez, más conocida como la Chonera Bonita, ha desatado una tormenta digital en los últimos días.

Aylin Gabriela, influencer de página azul, es hallada muerta: esto es lo que se sabe Leer más

En respuesta, la creadora de contenido —seguida por más de 185 mil personas en TikTok— rompió el silencio con un comunicado que compartió en sus redes sociales, en el que rechaza categóricamente cualquier vinculación con el material que circula.

Respuesta de Leidy ´Álvarez, la Chonera Bonita

“Quiero aclararles que los videos inapropiados que están circulando en redes no soy yo”, afirma Álvarez en el documento. Asegura que algunos han sido “editados” y otros la asocian únicamente “por el color del cabello”, en una clara muestra —según su versión— de manipulación y prejuicio.

Leidy Álvarez, la Chonera Bonita, apela a la justicia y a la conciencia colectiva en un comunicado que compartió en sus redes sociales. Instagram @leidy_alvarez_30

La influencer reveló que este no es un episodio reciente. “Los primeros videos fueron denunciados el 24 de julio del 2024 por mis padres por medio de la Fiscalía”, indicó, aunque lamentó que “como siempre la justicia deja mucho que desear en nuestro país”.

En su mensaje, Álvarez también hace un llamado a los creadores de contenido y usuarios de redes a actuar con responsabilidad: “Informen con responsabilidad, investiguen antes de publicar y no se limiten a copiar y pegar contenido”.

A sus seguidores y al público en general, les pidió no dejarse llevar por lo que ven en redes sociales: “Muchas veces solo buscan atención o dinero, sin pensar en el daño que causan”.

Leidy Álvarez concluye su comunicado apelando a la empatía y la fe: “Si ves contenido inapropiado sobre alguien, no lo compartas, no opines y, sobre todo, no juzgues”.

Hasta el momento, Leidy Álvarez, la Chonera Bonita, no ha anunciado acciones legales adicionales, pero su llamado ha puesto sobre la mesa el debate sobre la veracidad del contenido que se comparte en redes socialrs.

Para seguir leyendo EXPRESO sin límites, SUSCRÍBETE AQUÍ.