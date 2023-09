Latin Grammy 2023: Ecuador presente entre los nominados

Dos compatriotas, los productores e ingenieros Antonio Vergara y Claudia Correa, forman parte de la lista de nominados para la edición número 24 de los premios Latin Grammy, gracias a su colaboración en el álbum Superhéroes de blanco, de la banda estadounidense Proyecto Insomnio.

Con una impresionante trayectoria de más de 30 años, Antonio se destaca por su trabajo de mezcla, mientras que Claudia es ingeniera de grabación y mastering. Ambos son propietarios del renombrado estudio de grabación y mezcla de alcance internacional AVA Recording Studios.

Antonio Vergara comparte su emoción al respecto: “Esperaba a uno de mis músicos favoritos, que estaba por llegar a la ciudad. Fue en ese momento que recibí la llamada para preguntarme si quería ser parte. Un par de días después, los chicos de la banda me mandaron la captura de la lista oficial de nominados y me levanté, se me pasó cualquier otra sensación”.

Con una votación de los propios miembros de la Academia, Antonio y Claudia abren un abanico de posibilidades para la producción musical del país, en la que destacan el talento y la creatividad.

Proyecto insomnio

La banda, que cuenta con dos nominaciones previas, presentó el álbum, que fusiona el rock tejano con otros géneros como bachata y vallenato, y enaltece lo hecho por los trabajadores de la salud que arriesgaron su vida durante la pandemia de COVID.

Un mensaje por y para las mujeres

Claudia Correa eleva la imagen de las mujeres con sus aportes de calidad. “Nosotras tenemos una energía muy especial y un aporte interesante a nivel de la industria musical. Existe un espacio de consolidación a través de nuestras propias ganas de salir adelante en la industria. Esto está dando un giro espectacular para la mujer”, sostiene.