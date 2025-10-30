La orquesta Cosmundo debuta con un concierto que une tradición y diversidad

El ensamble, bajo la dirección de Andrea Vela, reúne músicos de varias generaciones. Se presentan en Quito

Cosmundo se define como una misión cultural y educativa. Su apuesta busca crear oportunidades a través del arte.

La Corporación Orquesta Sinfónica del Mundo (COSMUNDO) iniciará oficialmente sus actividades con un concierto inaugural el 8 de noviembre de 2025, en la Casa de la Música de Quito. La agrupación nace en Ecuador con una visión internacional que busca integrar la práctica artística con la formación musical y el trabajo comunitario.

El proyecto tiene como eje la creación de la Casa COSMUNDO, un centro cultural que funcionará como espacio de aprendizaje, producción escénica y encuentro ciudadano. Según sus organizadores, la iniciativa pretende fomentar la educación artística desde un enfoque inclusivo, ofreciendo programas de formación y becas para jóvenes músicos.

El concierto inaugural, titulado “Premiere de la Orquesta Sinfónica del Mundo”, contará con la dirección de la maestra Andrea Vela y la participación del guitarrista y compositor Leonid Kolessov como solista. En el escenario también intervendrán la bailarina Karla Torres y el guitarrista eléctrico Ricardo Morales. La función comenzará a las 19:00, en la Sala de Conciertos de la Casa de la Música.

Un repertorio diverso

La presentación reunirá a músicos de diferentes países y generaciones. El programa preparado para esta ocasión incluye obras de Chick Corea, Alberto Ginastera y Modest Mussorgsky.

Según la entidad, el recital será el punto de partida para una temporada anual de conciertos y producciones que buscará conectar la música académica con la popular y propiciar un intercambio artístico entre creadores locales e internacionales.

Las entradas para el concierto inaugural tienen un valor de 20 dólares.

