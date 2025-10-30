Expreso
COSMUNDO
Cosmundo se define como una misión cultural y educativa. Su apuesta busca crear oportunidades a través del arte.Cortesía

La orquesta Cosmundo debuta con un concierto que une tradición y diversidad

El ensamble, bajo la dirección de Andrea Vela, reúne músicos de varias generaciones. Se presentan en Quito

La Corporación Orquesta Sinfónica del Mundo (COSMUNDO) iniciará oficialmente sus actividades con un concierto inaugural el 8 de noviembre de 2025, en la Casa de la Música de Quito. La agrupación nace en Ecuador con una visión internacional que busca integrar la práctica artística con la formación musical y el trabajo comunitario.

El proyecto tiene como eje la creación de la Casa COSMUNDO, un centro cultural que funcionará como espacio de aprendizaje, producción escénica y encuentro ciudadano. Según sus organizadores, la iniciativa pretende fomentar la educación artística desde un enfoque inclusivo, ofreciendo programas de formación y becas para jóvenes músicos.

El concierto inaugural, titulado “Premiere de la Orquesta Sinfónica del Mundo”, contará con la dirección de la maestra Andrea Vela y la participación del guitarrista y compositor Leonid Kolessov como solista. En el escenario también intervendrán la bailarina Karla Torres y el guitarrista eléctrico Ricardo Morales. La función comenzará a las 19:00, en la Sala de Conciertos de la Casa de la Música.

Un repertorio diverso

La presentación reunirá a músicos de diferentes países y generaciones. El programa preparado para esta ocasión incluye obras de Chick Corea, Alberto Ginastera y Modest Mussorgsky.

Según la entidad, el recital será el punto de partida para una temporada anual de conciertos y producciones que buscará conectar la música académica con la popular y propiciar un intercambio artístico entre creadores locales e internacionales. 

Las entradas para el concierto inaugural tienen un valor de 20 dólares. 

