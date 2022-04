Kristina Makushenko y una espectacular salsa de Marc Anthony debajo del agua

¿Alguna vez has visto un baile debajo del agua? Si la respuesta es no, no dudes en pasar por la cuenta de instagram de la nadadora artística de Miami: Kristina Makushenko. La hermosa práctica acuática te dejará asombrado, tanto como dejó a Marc Anthony.

Kristina Makushenko compartió este 8 de abril un video que ha sido compartido por el salsero en sus historias de Instagram. Ella decidió bailar su último éxito 'Nada de nada' con el caption: "SALSA BAJO EL AGUA por primera vez 💃🏼🧜🏼♀️. Después de escuchar 'Nada de Nada' de @marcanthony 🎶 no podía dejar de hacer este baile 💧 #PaAllaVoyAlbumPartner".

Los internautas han elogiado a Makushenko por su espectáculo bajo el agua y le han dejado varios miles de likes.

Tiene 26 años, compitió internacionalmente en natación sincronizada con el equipo nacional ruso y ganó dos medallas de oro en el Campeonato Europeo Junior en 2011. Ahora se ha convertido en una sensación en línea al ofrecer asombrosas actuaciones bajo el agua con canciones populares.