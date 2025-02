Kris Jenner pone en venta la mansión de Las Kardashian

En esta masión se filmó el reality show Keeping up with the Kardashians desde la tercera temporada hasta 2021. Ahora Kris Jenner, la matriarca del clan Kardashian-Jenner, la ha puesto en venta. La emblemática mansión de Hidden Hills, Los Ángeles, cuenta con seis habitaciones y ocho baños, y está valorada en 13,5 millones de dólares.

Adquirida en 2010 junto a su entonces esposo Bruce Jenner, actualmente Caitlyn Jenner, la residencia fue hogar de sus hijas menores, Kendall y Kylie. Tras la compra, la casa fue sometida a diversas remodelaciones para adaptarla a las necesidades de la familia. La mansión destaca por su reconocido vestíbulo con suelo de baldosas en blanco y negro y una imponente escalera de hierro forjado.

La cocina, renovada y personalizada, está equipada con una isla central y refrigeradoras con puertas de vidrio, además de una despensa que incluye una máquina dispensadora de yogur helado. La suite principal incluye chimenea, bar, gimnasio privado, baño tipo spa y un balcón con vistas al extenso terreno.

El patio trasero ofrece una piscina, jacuzzi, cenador y una zona de barbacoa al aire libre. Además, Kris Jenner diseñó un espacio exclusivo para albergar su colección de bolsos Birkin, reflejando así el lujo y la atención al detalle presentes en toda la propiedad.

La historia de la mansión

Tras su divorcio en 2015, Kris transfirió la propiedad a un fideicomiso familiar. A lo largo de los años, varios miembros de la familia han residido en esta mansión. “He compartido tantos recuerdos inolvidables en esta increíble casa con mi familia”, expresa Jenner en un comunicado enviado a The New York Times.

Antes de que el inmueble entre a la venta, la empresaria encargó al diseñador Ryan Saghian hacer adecuaciones, entre las que se incluyen la renovación de casi todos los muebles y la incorporación de nuevas obras de arte hechas a medida, con un costo de 400.000 dólares. La venta de esta icónica mansión marca el fin de una era para la familia Kardashian-Jenner.

