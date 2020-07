Kikín Mero: "Las fotos con Marián solo hablan de una buena amistad"

En los últimos días, Marián Sabaté ha posteado varias fotos su cuenta de Instagram, en las que se la ve junto a su ex, Kikín Mero, de quien se separó hace más de seis meses.

Algunas de estas gráficas son recientes, otras, recuerdan, hasta el día del matrimonio de la pareja en Nueva Yersey. Hasta existen frases de la rubia animadora que hablan de "sorpresas" para el futuro, lo que deja entrever una posible reconciliación entre los dos.

Al ser consultado al respecto, Kikín dijo entre risas: "No hemos regresado, y tampoco creo que se dé, al menos no por ahora, es muy apresurado".

Lo que sí aceptó, es que han vuelto a ser amigos y él la apoya en todos sus emprendimientos, como las fiestas digitales que anima y los productos que patrocina, entre ellos, una conocida marca de vinos.

"Marián sabe que contará conmigo cuando me necesite. Me alegra que haya retomado el contacto con amistades que la quieren de verdad y desean su bien. Por el momento, somos amigos, simplemente amigos. No puedo decir qué pasará mañana, nada está escrito, pero nos llevamos muy bien como panas y eso es lo importante ahora", afirma Kikín.