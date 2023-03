Katy Perry: criticada por burlarse de una participante en American Idol

Katy Perry en el ojo del huracán. La famosa intérprete de temas como ‘I kissed a girl’ y ‘Black House’ forma parte del jurado calificador en la nueva temporada del programa musical American Idol, donde comparte mesa junto a Lionel Richie y Luke Byan.

Durante el episodio del pasado 5 de marzo presenciaron la audición de la joven canadiense Sara Beth Liebe, quien a sus 25 años es madre de tres niños. Cuando la cantante recibió la noticia sobre la maternidad de la participante, hizo un gesto que la misma Sara considera una burla que luego denunció en redes sociales.

DURANTE EL SHOW

El programa American Idol recibió en el plató a la joven, quien mostraba una actitud entusiasta y un poco nerviosa en cuanto entró. Cuando reveló a los jurados su edad, la primera respuesta fue de Lionel Richie, quien dudó que la participante estuviese diciendo la verdad. A ello se sumaron Katy y Luke que dijeron "15" y "16" para calificarla.

Pero el momento climax llegó cuando la concursante declaró que además era madre de tres niños, a lo que la estrella del pop puso cara de asombro, se levantó de su sillón como si le faltara aire e hizo un gesto de derretirse sobre el escritorio de los jueces. Mientras todo sucedía, Sara dijo: "Si Katy se acuesta en la mesa, creo que me voy a desmayar" a lo que esta respondió: "Cariño, te has estado acostando demasiado sobre la mesa".

La reacción de la madre en el momento mezclaba asombro y nerviosisimo, pero ello no impidió que continuara audicionando. Sin embargo, el cuestionamiento por parte del jurado continúo y luego de interpretar la canción 'You know I'm no good', de Amy Winehouse, determinaron que su actuación fue insuficiente y que debía intentarlo con otro tema.

LA REACCIÓN DE SARA

Luego del suceso, Sara Beth publicó en su cuenta de Instagram un video en el que explicaba todo lo que había sucedido y las opiniones que tenía. Expresó haberse sentido vulnerada con una broma que no fue para nada amable: "Fue vergonzoso tener eso en la televisión. Fue hiriente". También reforzó la idea de que el apoyo entre mujeres es algo de admirar y que avergonzarlas resulta patético. "Creo que ya es bastante difícil ser madre y ya es bastante difícil ser mujer".

Sara, madre de Kellin, Willow y Ellie, ha recibido comentarios de cientos de madres, a quienes responde: "Solo quería decir que las veo y las escucho. Estoy agradecida por ustedes, son dignas. Sigan amando a su bebés".