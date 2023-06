Karol G firma un nuevo contrato con Interscope

"Karol G es sin duda una de las artistas más poderosas, creativas y dinámicas del mundo", dijo John Janick, presidente y CEO del Interscope Geffen A&M Records, sello discográfico que forma parte de la familia de Universal Music Group. "Estamos encantados de darle la bienvenida a la familia IGA y esperamos trabajar con ella y su equipo en la siguiente fase de su increíble carrera”, añadió.

Todas estas declaraciones surgieron luego de que la colombiana, que ha generado casi 80.000 millones de streams globales en las distintas plataformas de música y ha lanzado éxitos como Provenza, TQG con Shakira, Bichota y Tusa con Nicki Minaj, haya anunciado este nueva negociación en su carrera.

“‘’Mañana Será Bonito’ marcó una nueva era para mí que vino acompañada de muchos hitos inolvidables. No deja de sorprenderme el apoyo que me brindan mis fans, que me motivan a dar lo mejor de mí, y estoy segura de que esta asociación con Interscope y su increíble equipo nos ayudará a seguir construyendo y haciendo historia. Estoy encantada de ver lo que está por venir", declaró por su parte la Bichota.

La carrera de Karol G se ha expandido también fuera de la música. Prestó su voz al personaje Chima en la película de animación Koati estrenada en 2021, y aparecerá en la próxima serie de Netflix llamada Griselda junto a Sofía Vergara.