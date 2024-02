Karen Lasso: "Tengo susto, porque en mi primer embarazo me dio preeclampsia"

La exreportera Karen Lasso no se cambia por nadie. Espera a su segundo bebé. Todavía no se conoce si es niño o niña, ella quiere un varón. Tiene 8 semanas de embarazo.

“Era algo que no esperábamos, siempre dije que me quedaría con mi hija Luciana, pero los planes de Dios son perfectos. Y solo saber que en mi vientre crece un nuevo ser, surgen las ganas de cambiar pañales, dar tetita y más”, cuenta emocionada.

Pero no niega que tiene sentimientos encontrados. “Nervios y susto, porque en mi primer embarazo me dio preeclampsia (complicación en la que la presión arterial alta de la madre reduce el suministro de sangre al feto, esto hace que reciba menos oxígeno y nutrientes). Fue muy duro, estuve 10 días internada en el hospital. Tengo la esperanza de que esa historia no se repita. Igual estamos en tiempos distintos”.

No ha tenido muchos achaques. “Solo náuseas y harto sueño, veamos qué pasa más adelante”, añade. En las fotos con su hija Luciana y su esposo, Abel Albán.

