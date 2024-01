Andreína Bravo regresa a 'Soy el mejor' en su nueva versión internacional

Ha pasado exactamente un año desde que Andreína Bravo fue eliminada de 'Soy el mejor' en su temporada 2. En aquella ocasión reveló que se sentía muy triste por no poder cumplir el sueño por el que estaba participando, pero prometió que ayudaría como pudiera. Y lo hizo. En diciembre pasado tuvo un evento benéfico con la fundación Pana para ayudar a los animales del albergue. En 2024 tiene la meta de repetir su ayuda.

Ahora que está por iniciar la cuarta temporada ella es una de las participantes confirmadas en 'Soy el mejor'. Poco a poco se han ido revelando los nombres de los nuevos participantes y el suyo ya ha provocado entusiasmo entre sus entregados fans. La campaña social que se le asigne está por definirse, por lo que hay que esperar hasta inicios de febrero para que arranquen los nuevos episodios.

La cantante, quien interpreta el tema Gata gángster, le confirmó a EXPRESIONES que había rechazado su incursión al reality 'Desafío a la fama' por sus compromisos laborales, ya que tenía contratos con marcas en sus redes sociales. "Por dos ocasiones me invitaron. Me siento honrada por eso. No se conformaron con mi respuesta y me insistieron... La verdad es que fui muy sincera con el canal y les dije que no podía. Ya tengo contratos pautados que no puedo posponer. Con mi música también tengo viajes y marcas con las que estoy trabajando", afirmó en octubre del 2023. Andreína también señaló que busca proyectos con los que pueda equipar agendas con su lado musical.

Pero no es el único talento que suma al show de TC Televisión. El productor Marlón Acosta confirmó la lista de talentos que ingresarán al programa diurno. "Será una edición internacional, con personalidades extranjeras y ecuatorianas. Todas muy conocidas. Todavía no puedo confirmar quienes son los talentos que ya están en el concurso y se mantienen en la nueva temporada", explicó.

La nueva temporada iniciará inmediatamente después de la final, que será a principios de febrero. Entre los nuevos participantes para 'Soy el mejor' están:

Suriel Lira, modelo venezolano. Fue exparticipante de 'Desafío a la fama'.

Stéfano Navas, ecuatoriano y exparticipante de 'BLN'. Actualmente es comentarista deportivo.

Bruno Barbieri, modelo guayaquileño. Barbieri se ha desempeñado como actor en comerciales y también en concursos de belleza masculinos.

Cezar Augusto, modelo brasilero. Su incursión en los medios solo ha sido en publicidades. Es conocido por ser el esposo de la presentadora Virginia Limongi.

Kevin Bergmeijer, es un modelo y tiktoker neerlandés. Radica en Guayaquil desde 2022 con su familia junto a una ecuatoriana.

Tatiana Ángel es colombiana. Se dio a conocer por múltiples participaciones en programas de competencia como Guerreros.

Evelen Vanessa Calderón, la periodista y presentadora de entretenimiento debutará en los programas concurso en 'Soy el mejor'.

Juliana Díaz es conocida en Argentina porque fue parte de 'El gran hermano' y 'Bailando por un sueño' junto a Marcelo Tinelli.

Carolina Bravo es una bailarina y coreógrafa ecuatoriana, que lleva varias temporadas en 'Soy el mejor' como equipo recurrente, pero por votaciones del público fue seleccionada para ser uno de los talentos.

