Julieta Venegas, la feminista de la dulce voz, está de regreso

No hace el mismo ruido que hace más de una década, pero eso no implica que esté alejada de los escenarios. Julieta Venegas, la mexicana que concluyó en su país una gira de shows más íntimos que masivos, se preocupó por expresar abiertamente su forma de pensar al periodista Luis Pablo Beauregard, del diario español El País: “Es muy importante que las mujeres paremos el 9 de marzo”.

La intérprete de Andar conmigo se refiere al llamado de los colectivos feministas para ocupar el espacio público este 8 de marzo, pero seguramente el lunes no habrá nadie en la calle. El tema es un asunto de debate público tanto en México como en el extranjero.

“Es frustrante ver cómo empresarios, políticos y banqueros se suman. Eso va a pasar siempre, pero las mujeres no debemos de perder de vista de que esto es por nosotras. Digan lo que digan”, comentó la solista que regresa este 2020 cargada de fuerza precisamente con Mujeres, un tema dedicado a sus congéneres.

Aunque tiene cara de niña, en noviembre de este 2020, Julieta cumplirá 50 años. Instagram

La artista, natural de Tijuana, que estuvo en escenarios ecuatorianos en 2007 cree que ambas jornadas deberían tomarse como un referente para meditar acerca de las costumbres y tradiciones que llevaron a México a ser un país que cuenta diariamente una decena de feminicidios e innumerables desapariciones. “Hay que cuestionarse todo y, sobre todo, las certezas. Hay que poder cambiar. Podemos transformar esta sociedad en otra”.

En cuanto a su carrera, manifestó que hace dos años, se le pasó por la cabeza no hacer más música, algo que afortunadamente no ocurrió. “El edificio que había construido sentía que no me representaba. Entonces tuve que reconstruirlo”.