Juancho: "Debo aprender a estar solo"

El exparticipante del reality Gran Hermano del Pacífico, Juancho López (40), fue gimnasta, patinador artístico y bailarín. Por ello ha hecho constante ejercicio, lo que según él, le pasó la factura y ha causado un desgaste natural. Se le formaron 3 hernias en la columna vertebral. De una de ellas ya fue intervenido en Estados Unidos, donde reside.

“De la primera, la incisión fue en el cuello, es tecnología gringa, luego será la de la lumbar baja. Necesitaba hacerlo para recuperarme rápido porque tengo ambiciones deportivas. Quiero llevar mi agilidad a un nivel más alto trabajando en mi mente, cuerpo y espíritu. Comenzaré a practicar natación, ciclismo, a correr y otras disciplinas.

También por mi nueva profesión como dermapigmentador (experto en corregir imperfecciones y deficiencias de pigmentación)”. Juancho tiene un centro de estética en Miami. Antes vivía en Fort Lauderdale (Florida).

Toda su vida practicó deporte, “a veces me he esforzado demasiado. Mi cuerpo ha sido fuerte, aguantó, pero hubo lesiones, los cartílagos se desgastaron y se crearon hernias en la columna. Toca planificar estas cirugías porque dependen del tiempo, dinero, trabajo…”

Ahora debe someterse a rehabilitación y se mantendrá tres semanas en reposo. Después de unos meses volverá a ingresar al quirófano para la segunda intervención que es la más complicada. “Es ahora que puedo resistir esta recuperación, después con mayor edad se complica, quiero estar en óptimas condiciones”, cuenta.

Juancho ha atravesado duras pruebas. No solo en lo referente a su salud, además se separó de su pareja (Juan José Manríquez), después de 3 años de noviazgo, 2 de unión de hecho en Ecuador y 5 y medio de casados en Estados Unidos.

“Decidimos separarnos porque hemos estado muy distanciados por nuestras profesiones, él viajando mucho, yo también. En este país se trabaja mucho para recuperar tiempos perdidos. La relación no acabó por falta de afecto, pero creemos que tenemos vidas separadas, somos amigos, todavía hablamos, pero es definitivo porque somos maduros, tenemos nuestros motivos adicionales y consideramos que es lo mejor. Es doloroso y no es fácil. Pido a Dios que esto tome su curso de la mejor manera. Así es la vida. Debo aprender a estar solo sentimentalmente.

No sé qué me depare el futuro, otra persona o no. Pero debo estar listo, superar mis límites, llegar a mis sueños. Si estamos bien, el resto también porque los que vengan vendrán con mi nivel de vibración y el mismo nivel de creencias”.