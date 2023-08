Jorge Heredia, quien se inició en la TV en el reality 'Combate', es ahora quien está al frente de 'Soy el mejor', de TC. Llegó como uno de los talentos que bailaban. En 2023, cuando Ronald Farina se marchó, asumió el rol de presentador.

Además, es uno de los integrantes de la revista familiar 'De casa en casa'. Primero comentaba farándula con Mafer Pérez, luego se lo oficializó como uno de los conductores. Es propietario de Heredias House Restobar y comunicador, estudia Derecho y para ser auxiliar de enfermería.

También presenta 'Un trago con Heredia' por YouTube y el espacio 'Bingazo' que se emite los sábados, a las 21:00. Recién se estrenó. Aunque en pantalla no se ve, tiene algunos tatuajes en su cuerpo.

Haber bailado en 'Soy el mejo'r es una experiencia que le aporta en su rol de presentador.

Bailé todo un año en 'Soy el mejor' (risas). Llegué en 2021 cuando comenzó el proyecto. TC fue el primero en empezar con producciones tras la pandemia. La ventaja es que me conozco el formato, a la producción y al jurado. Nada es nuevo para mí.

Aquello le ayuda a comprender mejor a los competidores...

No estamos tratando con chicos reality, son talentos de TV con trayectoria. Algo chévere es que al público se le dio la oportunidad de ser talento. Vivo las emociones y frustraciones de los participantes, existe más empatía. Sé lo que es bailar lesionado, lidiar con los jueces, se entiende lo que se siente estar en el dilema de querer retirarse, pero tener el compromiso, porque cada uno de los competidores está a cargo de un caso social.

No todos los días son buenos. Uno de los errores que cometí cuando bailaba es que desde el inicio puse toda la carne en el asador. Me pedían más y más, ya no sabía qué hacer.

El espacio tiene un productor nuevo, Marlon Acosta. ¿Se darán cambios?

El formato ya existe, aquello no cambiará. Marlon es un excelente productor, seguramente llega a sumar con ideas nuevas para que el público se siga enganchando. Ahora estamos en una ronda de tributo a Sharon.

¿Sigue interesado en la política a pesar de lo que ahora se vive?

Nunca se me han quitado las ganas. Digan lo que digan, aunque se paren de cabeza, creo que llegará el momento de cumplir con esa meta que me he trazado en la vida. Estoy a punto de abrir otro bar restaurante en El Empalme. Seguramente será en septiembre. Aquello me permitirá pasar más tiempo en mi tierra y estar más cerca de mi gente. Guayaquil es una ciudad que me ha dado muchas oportunidades, pero la tierra siempre llama, está en nuestros corazones.

Autoridades en Durán, Manta... y ahora un candidato a la presidencia de la República han sufrido atentados. ¿Esta dolorosa situación no lo hará desistir?

Hay un refrán que dice que no hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista. Creo que esta ola delictiva en algún momento tiene que cesar. No todo el tiempo estaremos sumidos en la violencia. He recibido propuestas para irme del país, no creo que esa sea la solución, no podemos irnos todos. Para morir hemos nacido. El ser humano no puede vivir con miedo. Es como decir que vamos a vivir del qué dirán, así nunca avanzaremos.

Cada uno, desde nuestras profesiones, debe aportar con un granito de arena, ir cambiando el entorno. Por malas decisiones políticas, todo se ha salido de control. Confío en Dios de que recuperaremos nuestra libertad.

¿Se siente en su casa en 'De casa en casa' o todavía no se adapta?

(Risas) Haber estado antes en 'Soy el mejor' me ayudó a adaptarme al canal y al programa. Existe una complicidad con el equipo.

Aunque en la TV no se ven, tiene algunos tatuajes en su cuerpo.

(Risas). En el brazo derecho me diseñaron un tatuaje de rosas, un ruiseñor, mariposas y la frase: “El show debe continuar”. Me los hice este año, los tatuajes son una bonita expresión del arte, quiero hacerme más. Duele un poco. Tengo como 20 en las pantorrillas, piernas, nuca, otro mensaje: “El que tiene magia no necesita trucos”... Mi mami casi me pone la plancha en la piel cuando se enteró (risas).

Siempre ha tenido alma de emprendedor...

Así es, ahora tengo mi bar (Heredias House), no es sociedad con nadie, ahí grabo el programa 'Un trago con Heredia' los miércoles. De alguna manera muestro cómo se hace un espacio en YouTube en el cual entrevisto a personajes variados, políticos, faranduleros... La gente escucha, se ríe y algunos plantean preguntas. Parte de la decoración son implementos que utilizaba cuando vivía en El Empalme hace 15 años.

Soy un hombre de negocios, siempre me gusta estar activo, no quedarme quieto. Realmente planifico mi tiempo, casi minuto a minuto. De esa manera me organizo. Qué fastidio cuando se depende de otros que piensan que el tiempo está igual que el de ellos. Probablemente sin hacer nada. En mi carro llevo los looks que usaré ese día, es un ropero.

A muchos les ha llamado la atención que ahora estudia enfermería. ¿Cómo se dio aquello?

Mi papá Jorge Heredia tiene aproximadamente 20 años con diabetes. Pero nunca se ha cuidado. Cuando empecé a estudiar Comunicación en Guayaquil, estuvo a punto de infartarse. Necio ha sido toda la vida, no quería visitar a los médicos. Hace dos meses se hincó el talón derecho. Llegaba a la casa con hierbas para curarse, lo que fue algo pequeño se hizo un hueco del tamaño de la mano, se infectó.

Además, un día acudió a un consultorio clandestino donde supuestamente lo iban a curar, así se complicó su estado de salud. Aceptó que se lo traiga a la ciudad, donde le dijeron que era un pie diabético. Tenían que meterlo al quirófano para limpiar la zona afectada que estaba llena de pus. Enojado, se marchó del consultorio. Fue un dolor de cabeza convencerlo que se dejara atender. Debido a esto, le tenían que aplicar inyecciones y sueros. Fue un lío con las enfermeras, así que le dije a mi mami Rosita que lo mejor era que nosotros aprendamos lo referente a enfermería.

¿No son comunes esas decisiones?

Mi mamá aceptó sumarse, lo aprendido nos va a servir el resto de la vida. Además por la enfermedad de mi papá no será para un día, sino de largo, también queremos servirle a la gente. Ya llevamos dos meses, vamos a clases los domingos, estamos en el intensivo. Es interesante saber tomar la presión, aplicar una inyección y dar primeros auxilios si es necesario.

La ignorancia es atrevida, recibió críticas por estudiar.

Me dijeron que estudie para chico reality o para animar programas en la noche. Llevo 13 años en TV, he evolucionado. Lo he tomado sin relevancia, a palabras necias, oídos sordos, no lo considero un tiempo perdido ni un dinero mal invertido. En lugar de mandarme a estudiar, que lo hagan ellos. Todos deberíamos tener una persona con conocimientos en Medicina en nuestra familia.

Hay muchos hijos ingratos que maltratan a sus padres y hasta los dejan en las calles.

Yo me preocupo por mi padre, la motivación mayor es servirlo. Está a punto de entrar a la tercera edad.