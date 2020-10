Jonathan Montenegro: "Presencié gritos y violencia con integrantes de Menudo"

El actor y cantante venezolano, Jonathan Montenegro se manifestó tras las críticas que recibió la serie ‘Súbete a mi moto’ por parte de integrantes de Menudo como René Farrait y Ray Reyes.

Este es un proyecto de Amazon Prime. que gira en torno a los inicios, el ascenso a la fama y el declive de la banda boricua, ficcionado a partir de los relatos del manager Edgardo Díaz.

Jonathan, quien intervino en la telenovela 'Los hijos de Don Juan, de TC, fue uno de los más de 30 miembros que desfilaron por la agrupación y uno de los cuatro que renunciaron a Menudo en 1991 luego del escándalo que protagonizaron sus compañeros Sergio Blass y Rubén Gómez cuando les fueron localizadas dosis de marihuana. Por ello su familia decidió sacarlo del grupo.

Jonathan Montenegro tiene 42 años y alterna la música con la actuación y el modelaje. “Cuando uno es niño, uno no está claro de cuáles son sus derechos. Presencié gritos y momentos violentos con alguno de los integrantes de mi generación; yo lo vi, nadie me lo contó.

Krysthel Chuchuca: "Jamás le haría daño a la persona que amo, a José Ramón Barreto" Leer más

Recuerdo una noche que tuve que encerrarme en el baño porque vi cómo mi otro compañero fue golpeado por una tontería... ese fue mi primer momento de mucho miedo, de mucho temor porque tenía tan solo 11 años”.

Con esta declaración confirmó que el creador de la banda, Edgardo Díaz, usaba la violencia física como medida de disciplina.

Teresa Arboleda: "No pienso en retirarme de la televisión" Leer más

El cantante indicó que alguna vez tuvo que dar un concierto mientras atravesaba un cuadro de hepatitis. “Hubo situaciones que no eran justificables, tuve que trabajar enfermo, el hígado se te puede explotar si no tomas las medidas respectivas, pero también a su vez comprendía que teníamos una agenda muy importante que no podías detener”

En torno a las acusaciones sobre el presunto abuso sexual que han revelado algunos ex integrantes, él aseguró que nunca presenció nada al respecto, aunque sí llegó a escuchar rumores.

Considera que cuando se quiere llevar a cabo una serie biográfica donde hay tantas personas involucradas se debe hacer un trabajo de investigación más profundo y ya entonces añadirle ficción sabiendo que al final se trata de un negocio, siempre y cuando se busque un equilibrio para que sea más real lo que se cuenta y no engañe al público.