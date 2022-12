Cuando se trata de aprovechar las situaciones, Jonathan Estrada sabe muy bien cómo hacerlo. Lejos de molestarse cuando su pareja, Dayanara, dijese que es su novio y no su esposo durante la entrevista que le hicieran en la alfombra roja de los recientes Latin Grammy, ante la reacción del público vio una oportunidad. Y ahora está en negociaciones con Gerardo Morán para lanzarse a los escenarios… esta vez como cantante. Sin duda alguna, se trata de un gran marquetero.

Si bien no tiene experiencia en ese nicho, el actor y productor asegura que solo quiere divertirse. “Si ya tenemos al Más querido y al Más negado, ¿por qué no unirlos para un tema? Es una canción para reírnos de las situaciones que nos pasan a todos”.

La letra, dice, la escribió él, en un oficio en el que ya ha puesto a prueba su talento, al escribir algunos temas para su pareja, como El pobre y triste y El innombrable, del que dice fue un orgullo que ella haya interpretado en Viña del Mar. El negadito se estrenará en las próximas semanas.

La noticia viene de la mano con el anuncio de su nueva boda: se trata de la unión eclesiástica con Dayanara, que se llevará a cabo a finales de enero.

¿No le parece un poco arriesgado lanzarse como cantante?

Para nada, me gusta arriesgarme, salir de mi zona de confort, la gente me conoce por hacer muchas cosas. Pero siempre en mi línea del entretenimiento.

Del uno al diez, ¿qué tan afinado es?

Si me escuchan con cariño, me dan un 10.

¿Cuáles son sus perspectivas con este tema, además de divertirse?

Existe la intención por parte de Gerardo y mía de llevarla a radio y porque no, que sea haga un hit nacional.

Si los resultados son buenos, ¿cantaría a dúo con su esposa?

La pregunta sería si ella cantaría conmigo (risas).

Hablando de Navidad

Este quiteño, de 36 años, tiene especiales recuerdos de esta época del año. Recuerda con melancolía su infancia cuando sus padres se esforzaban por entregarle un regalo en Nochebuena.

¿Cuál ha sido la Navidad que recuerda con más cariño?

La del 2009. Mi familia se reunió casi toda, vinieron desde Quito y de otras ciudades. Somos muy unidos. Después de dos meses me llamaron de Ecuavisa para un casting y luego todo es historia. Fue mi última Navidad con toda mi familia.

¿Cómo celebraba cuando era niño?

No me gusta hacerme el pobrecito, porque es desmerecer y no valorar todo lo que me dieron mis padres. Vengo de una familia bastante humilde y no lo digo solo por los bajos recursos, son gente de campo, de Cariamanga, que migró a las ciudades grandes por la sequía y la pobreza. Mis padres son comerciantes lojanos. Se sacaron el aire para darnos los regalos que les alcanzaron. Hubo navidades en las que nos veíamos las caras y tal vez lo suficiente fue la cena navideña, pero también hubo otras con muchos regalos.

¿Qué regalo quiso y no pudo tener?

Era un megalujo hace unos 30 años, ahora ya los venden hasta en los semáforos. Es un carrito a batería, te sientas y lo manejas solo.

¿Qué valora de esos años?

Valoro que nuestros padres muchas veces se endeudaron para darnos una bonita Navidad. Los hijos no sabemos eso, porque somos niños. Ahora, como adulto, soy inmensamente agradecido y valoro mucho ese esfuerzo que hicieron los míos y el que hacen otros. Hasta piden prestado por ponerte una sonrisa.

En este momento, ¿qué le pediría a Papá Noel?

(Piensa) Algo que tengo muy presente: que les dé la oportunidad a mis padres de que ellos vean florecer un negocio, después de todo el esfuerzo y trabajo que han hecho. Los últimos años han sido duros y por la crisis no pudieron mantenerlo. Podrán ver a sus hijos exitosos, en su momento fueron jóvenes y tal vez ven atrás y dicen ‘no alcanzamos a hacerlo’. Al final del día, la energía no es la misma, aun teniendo el ímpetu.