Javier Sánchez no es el hijo de Julio Iglesias, según el Tribunal Supremo

Malas noticias para el español Javier Sánchez Santos, pues el Tribunal Supremo certifica que él no es hijo de Julio Iglesias. De acuerdo al medio internacional Cadena SER, los magistrados de la sala de lo civil declararon firme la sentencia de la Audiencia de Valencia en la que no se lo reconoce como vástago del famoso baladista de 77 años por lo que no admitieron el recurso presentado por el valenciano ya que entienden que el caso ya fue juzgado en el pasado y no procede una nueva decisión.

Según reseña el diario El País, el Tribunal Supremo impuso además los costos del proceso a Sánchez Santos.

Como se sabe, el hombre, de 44 años, lleva tres décadas peleando en los tribunales para ser reconocido como hijo del intérprete de Ni te tengo ni te olvido. La portuguesa María Edite Santos, con quien el madrileño vivió un romance 1975, fruto del cual, sostiene, nació Javier, lo intentó en la década de los 90, pero sin prueba de ADN -el solista romántico se negó a hacérsela-, perdió el proceso.

Hace casi un lustro, esta vez con una prueba genética en la mano, Sánchez Santos regresó a los juzgados y aunque el juez de Primera Instancia le dio la razón, la demanda finalmente fue desestimada por la Audiencia Provincial de Valencia tras la apelación de la leyenda musical.

La decisión del Tribunal Supremo, sin embargo, no desanima a Sánchez Santos. Él ha manifestado través de su abogado, Fernando Osuna, que están dispuestos a llevar su caso al Tribunal Constitucional o ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. "Mi lucha es sobre todo por limpiar el nombre de mi madre y demostrar la verdad, y eso ya lo he hecho”, enfatizó.