J Balvin hizo saltar y bailar en su concierto gratuito por las fiestas de Machala

Ni la repentina lluvia espantó a las miles personas que estuvieron horas esperando ver el concierto del reguetonero J Blavin, en el festival denominado Machala vive la Música, realizado por el GAD cantonal, por los 198 años de cantonización de la capital de El Oro.

El colombiano apareció pasadas las 22:00 en medio de juegos pirotécnicos y luces multicolores, interpretando Mi Gente, la cual fue ovacionada por las más de 120 mil personas que se aglomeraron en la explanada frente al hospital del IESS en Machala, por cerca de una hora 30 minutos que duró la presentación del príncipe del reguetón.

"Cómo estamos Machala, la vamos a pasar 'chimba' esta noche", dijo a lo colombiano. La interacción con el público se vivió minuto a minuto, incluso, por pedido de una de sus fans autografió una bandera del Ecuador, asegurando sentirse agradecido de haber llegado al país a compartir sus temas dentro del José Tour, el cual fue cancelado previamente en Quito.

Una “cámara indiscreta” se unió al show, captando parejas quienes aprovecharon el momento y al aparecer en la pantalla gigante, no dudaron en darse muestras de afecto, conmoviendo a quienes los observaban.

Pero los que no estuvieron contentos, son los miles de fans machaleños que no pudieron ir a la explanada e intentaron observar el show desde casa, enterándose que por derechos de autor, no iban a transmitir el concierto, como ya se lo había hecho en los cuatro días anteriores, incluyendo al de Juanes.

Los más emocionados fueron los fanáticos que estuvieron en primera fila, saltando y bailando canción a canción. “Llegue a las 09:00 para estar aquí, y no me importó perder mi día de trabajo y haber estado esperando horas, todo por ver a este papasote”, dijo Briggith Alvarado, quien se trasladó desde el cantón Santa Rosa para estar en el concierto.

Pero los asistentes no solo fueron de la provincia de El Oro, también llegaron de Cuenca, Loja, Guayaquil, Quito, quienes sortearon los obstáculos que se les presentaron en el camino por el paro Nacional, con el único fin de ser parte de este concierto y observar el espectáculo del artista colombiano.

J Balvin felicitó al Ecuador por su clasificación al Mundial de Qatar 2022 y mostró la bandera de este país sudamericano, que según dijo, lo ha recibido con amor. "Mañana es el Día del Padre (domingo 19 de junio) y les deseo un gran día a todos los papás. Yo me la pasaré aquí con ustedes", atribuyó.

"El prínicipe del regueton" hizo un recorrido por los temas Ay vamos, La canción, Equis, Mi gente, entre otros. Antes de finalizar el show, el alcalde de Machala, Darío Macas, realizó la entrega a J Balvin de una placa de reconocimiento por su participación en el Festival “Machala Vive la Música”, el cual agradeció para luego interpretar In Da Getto, despidiéndose en medio de la ovación de los ecuatorianos.

De esta manera la Capital Bananera del Mundo cerró su ciclo de conciertos que habrían aglomerado a más de 500 mil personas, presentándose artistas locales, nacionales e internacionales, como Alex Campos, Sergio Sacoto, Verde 70, Jessi Uribe, Juanes y J Balvin.