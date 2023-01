Es una tarde tranquila navegando por internet, cuando de repente salta el anuncio de una cinta que atrae la atención. Están los pósteres, la sinopsis, también ‘frames’ de la cinta. Pero cuando uno se decide a verla, cae en cuenta de que no existe. ¿Cómo es posible?

Para saberlo, EXPRESIONES habló con el diseñador gráfico y director de Cobra Blade Detective Agency, creador de las imágenes, quien compartió con este medio el génesis de esta impactante creación.

En 1974, el multifacético director de cine Alejandro Jodorowsky empezó a trabajar en una adaptación de Dune, la novela clásica de ciencia ficción escrita por Frank Hebert.

Por más de dos años, él y su equipo pusieron en marcha la adaptación del guion y se crearon varios bocetos de los personajes que serían interpretados por Mick Jagger, Orson Welles y hasta el mismo Salvador Dalí. Se acordó que la musicalización de la película estaría a cargo de la banda de rock Pink Floyd.

Sin embargo, el proyecto se canceló antes de empezar y Jodorowsky nunca logró ver la película realizada. Pero, casi 40 años después, una de las inteligencias artificiales más relevantes del mundo le dio vida en base a un texto.

El proceso de creación

Se realizó un storyboard con más de 3.000 ilustraciones que recrea las escenas de la película, los planos por filmar e incluso los diálogos. El guion, que alcanza para una película de 14 horas, fue cancelado debido a que se gastó el presupuesto antes de que la cinta sea filmada.

Salvador Dalí interpretaría al emperador Padishah. Moebius, el director de Alien, se encargó del diseño de los personajes.

La rebelión de las máquinas

El laboratorio de investigación Midjourney ha desarrollado un programa de inteligencia artificial (IA) que crea imágenes a partir de descripciones textuales. Así, el canadiense Johnny Darrell proporcionó al software un párrafo con la información que se tenía de esta producción inconclusa y, en cuestión de segundos, se generaron imágenes del set de filmación, actores interpretando los personajes e, incluso, una variedad de efectos especiales con la firma visual psicodélica de Alejandro Jodorowsky.

No obstante, la IA no relaciona su creación con Dune, sino con Tron, una película de ciencia ficción estrenada por Disney en 1982 y de la que el cineasta chileno no tenía ni idea.

Lo que nos espera

Nunca existió la adaptación de Jodorowsky sobre Dune. No existen los actores de las fotos ni el set de grabación, absolutamente nada. Imágenes impresionantes demuestran cuán lejos llega el avance tecnológico en nuestros días y la historia se escribe.

Lo que está por llegar es tan extraordinario como potencialmente peligroso. La pregunta que debemos hacer es si realmente el ser humano está listo para afrontar el riesgo que implica desafiar los límites entre la realidad y lo ficticio.

De la mano de midjourney

El proceso de creación de las imágenes inició con una inspiración en la interpretación artística de Midjourney, programa que presenta a Star Wars como una película muda en blanco y negro. “Decidí probar con Tron, como una cinta también sin color, primero emulando el estilo de Fritz Lang en Metrópolis, pero realmente no me gustaron los resultados. Luego pensé en el estilo de la producción surrealista de Robert Wiene, El gabinete del doctor Caligari, y el producto fue interesante. Pensé que la idea de Tron podría ser más adecuada para el color”.

El multiganador de varios premios a la animación y producción de series y películas, declara que se sentía interesado en el estilo distintivo del dramaturgo chileno Jodorowsky. “Me gustó la idea de mantener su estilo surrealista, así que quería ver cómo serían los resultados. Pero, por alguna razón, redacté un comando simple: ‘producción de 1976 de Tron de Jodorowsky’ y lo conseguido fue bastante sorprendente”. Su amplia cartera de clientes incluye marcas líderes en animación como Cartoon Network, Disney, Dreamworks y Marvel, por mencionar algunos.

El debate que marca una generación

¿Qué diferencia una IA de un persona que se dedica al arte?

La habilidad de los artistas es inmensa y lo que se requiere de ellos en un negocio como este es un trabajo deliberado y preciso, algo que la inteligencia artificial no podrá lograr en mucho tiempo. Aunque los saltos y límites de esta tecnología son formidables y rápido, no son precisos y yo diría que en un 100 % fallan en la ejecución lo que se espera exactamente.

¿Cómo pueden los creadores de contenido sacar ventaja de estas nuevas tecnologías?

Creo que la IA tiene mucho que ofrecer a un diseñador en formas de exploración y conceptualización de ideas, pero es absolutamente inútil para lograr las exigentes demandas de un cliente o director de arte.

¿Obtener el ángulo exacto de la cámara o crear una hoja de modelo perfecta para un equipo de modelado?

No va a suceder y probablemente todavía tomará algunos años hasta que los verdaderos diseñadores y artistas tengan que preocuparse por perder sus puestos de trabajo.

¿Qué impactos tiene el poder crear imágenes a partir de un texto?

Para mí, una persona que carece de talento y que es superado artísticamente por mi equipo por 10.000 % (’no puedo dibujar, no puedo animar’), Midjourney me hace sentir como un artista. Me permite ser capaz de producir imágenes impresionantes y sentir algo de talento. Sin embargo, no soy un idiota y sé que en su mayor parte es todo humo y espejos, así que sé que solo me siento como un artista, pero sé que no lo soy.

Si tuviese que elegir... ¿apuesta por el ser humano o la computadora?

Me encanta el programa, disfruto de los resultados, y supongo que para mí es un pasatiempo agradable, pero no puedo esperar a verlo desangrarse lentamente en el trabajo que los verdaderos artistas hacen en cualquiera de sus producciones a nivel profesional.