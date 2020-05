Influencers guayaquileños: sus mensajes en tiempo de cuarentena

No solo se trata de lo que hace en sus redes sociales. La influencer de moda @monicute (Mónica Crespo) logró ver más allá y decidió adaptar su emprendimiento de ropa a la situación actual causada por el coronavirus. Uno de sus objetivos es inspirar a las personas que la siguen sobre todo en tiempos de un aislamiento social que no todos soportan muy bien.

“Me considero una persona bastante positiva y me he enfocado en qué debo hacer para cumplir mis metas y tener tiempo productivo. Primero trabajo en mí y, cuando yo estoy bien, trato de compartir las cosas que hago, que creo relevantes y útiles para los que me ven. Siento que tengo el compromiso de aportar en algo a la gente".

Mónica hace lives todos los jueves ,los llama ladies nights. "Toco temas relacionados o no a lo que estamos viviendo, también para que sirvan de distracción porque hay mucho estrés. Me parece que está bien usar las redes para despejarse de los problemas".

En lo que se refiere a su contenido de moda, ha impartido talleres para quienes están interesados en lo fashion. "Con mi marca de ropa @emece creé unas mascarillas con distintos diseños que cumplen los requisitos necesarios para la protección. Esto ya es una tendencia que hay que incluirla a todo, la moda también va evolucionando”, asegura.

La nueva normalidad se impone

Hoy más que nunca, las redes sociales están sobrecargadas de contenido. Los hay para todos los gustos y se han convertido en el mejor compañero para quienes viven solos o que, aunque pasan la cuarentena acompañados, buscan una forma de desconectar y olvidarse por un momento de lo que está sucediendo afuera.

Como ya se ha mencionado anteriormente en EXPRESIONES, el sector del entretenimiento es ya uno de los más afectados por esta nueva normalidad que ha obligado a sus agentes principales a hacerse cargo de ello y buscar nuevas maneras para las que su trabajo siga siendo viable económicamente.

Ahora es el turno de conocer cómo la están pasando los influencers locales quienes, desde hace ya algunos años, tienen mayor impacto a nivel monetario con marcas y con la comunidad que han ido construyendo y que se interesa por el contenido que comparten diariamente en sus cuentas.

@carlosallauca: "Nos elevamos levantando a los otros"

Conocido por ser un instagramer de moda y viajes, ahora Carlos Allauca está abriendo su abanico y publica videos de ejercicios y desayunos para renovar a su audiencia y ayudarla con ideas sobre qué hacer en casa.

“Estamos pasando por una situación muy difícil para la que ninguno de nosotros estaba preparado. Hemos tenido que adaptarnos a un nuevo estilo de vida y evolucionar. A pesar de lo duro que puede ser, es un buen momento para frenar el ritmo tan apresurado que vivíamos y recordar lo importante que es cuidar de nuestra salud y la de nuestros seres queridos".

Desde su perspectivas, el rol de las redes sociales es ahora más importante. "Informan, educan y entretienen. En lo personal, ha sido un momento para buscar formas de reinventarme y compartir contenido desde casa que pueda ser de utilidad para las personas que lo vean, darles herramientas, motivarlas o hacerlas pasar un buen rato".

El cambio lo implementa poco a poco, con recetas rápidas de desayunos, rutinas de ejercicios, looks para estar en casa, recomendaciones de cuidado personal y otros videos de humor. "Lo importante es recordar que nos elevamos levantando a otros”, concluye.

@scarlettcordova9: "Está bien no estar bien"

La actriz e influencer Scarlett Córdova se siente segura con el contenido que está transmitiendo y esto fue lo que contó: “Debemos de estar informados pero no sobre-informados, evitar la saturación de noticias. Las informaciones redundantes se convierten en un acto desesperado y ahí es cuando nos llenamos de miedo. Como lo he compartido en redes, está bien no estar bien, hay días buenos y no tan bueno".

Afirma, sin embargo, que el estado de ánimo es responsabilidad de cada quien. "Al final del día, tú decides si esta cuarentena es tu mejor aliado o tu enemigo. Estoy entregando diferente contenido en redes. En febrero lancé mi marca de bikinis @maryni.ec y en esa cuenta estoy haciendo lives todos los días a las 11:00, compartiendo mis rutinas de ejercicios. Es un aliciente, me he conectado mucho con mis seguidoras, ellas están felices y me lo demuestran todos los días conectándose y diciéndome 'presente'".

En su cuenta principal, la comedia se convierte en lo que ella describe como "un alivio" para sus más de 110 mil seguidores. "Recibo mensajes en los que me dicen que estaban llorando y que gracias a mis videos están mejor. Es increíble, mis seguidores son mi motor”.

@jorgecampozanoc: "Lo que la gente necesita ahora es reír"

Hoy es buen momento para que conozca a Jorge Campozano y lo empiece a seguir. Su característico sentido del humor hará que, luego de ver una de sus publicaciones, olvide cualquier problema.

Jorge habló con EXPRESIONES y aseguró que, en estos momentos, lo más importante es mantener la calma. "Parte de esa calma es utilizar la mente para cosas positivas, hacer algún trabajo en casa que dejamos pendiente o aprender nuevos hábitos para así enriquecernos mentalmente y estar tranquilos", sostiene.

En cuanto a su aporte, dice que el suyo es muy significativo: "La risa es un tranquilizante sin efectos secundarios. Y creo que eso es lo que la gente necesita ahora, reír”. Así lo aceptan sus más de cien mil seguidores.