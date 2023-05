Aries. Tienes un poco de temor, porque estás a un paso de dar a conocer una verdad que has tenido callada por mucho tiempo. No temas, tal vez el momento sea un poco difícil, pero también es cierto que solo así podrás actuar con total libertad. Te sentirás más pleno.

Géminis. Cuatro verdades dichas de la manera adecuada pueden terminar con ese secretismo familiar que ha llevado a tantos malos entendidos y resentimientos innecesarios. Tú sabes lo que realmente ocurre, así que eres la persona indicada para hablar de ello.

Leo. Tienes un gran dolor que has preferido guardar en tu interior en lugar de enfrentarlo. A pesar de tu fuerza de carácter, te has dejado llevar por la cobardía. Es momento de cambiarlo todo. Habla con esa persona y soluciona lo que hay en tu corazón. Lo necesitas.

Libra. La partida de un ser querido te ha dejado herido. Sientes una tristeza que no logras espantar ni con reuniones sociales ni con música a todo volumen, pues está muy dentro de ti. Enfrentar la pérdida de manera absoluta. Posiblemente necesites ayuda profesional.

Sagitario. Si tienes que decir basta, hazlo. No tienes que soportar a gente que no se alinea a tu manera de ser y que constantemente te falta el respeto a cuenta de su jerarquía. Mereces ser tratado como lo que eres, un ser digno con muchos talentos. Debes darte tu lugar ya.

Acuario. Compartir una copa de vino con alguien con quien no logras restablecer la conexión es una buena idea para estos días. Hacerlo te permitirá decirle con sinceridad qué fue lo que ocurrió y por qué tomaste la decisión de tomar distancia. No olvides escuchar sus razones.

Tauro. Gozas de libertad y tu espíritu se siente satisfecho porque no crees tener ataduras. Pero estás en un error: está tu familia y esta forma parte de tu vida. Si no quieres asumir las responsabilidades que te corresponden, entonces busca otro lugar. Pero primero sé sincero.

Cáncer. La tentación de vivir una aventura con alguien que llama mucho tu atención es cada vez más fuerte. Estás considerando, incluso, armar una estrategia para disfrutar sin poner en peligro tu estabilidad familiar o laboral. Pero ten cuidado, no hay secretos entre cielo y tierra

Virgo. Quieres tiempo libre para encontrarte contigo mismo y asumir las falencias que has acumulado a lo largo de tu vida. Empiezas a entender que si no estás bien contigo mismo, no podrás avanzar y conseguir tus metas. Decídete ya y sin miedos, verás los resultados.

Escorpio. Has tenido la oportunidad de vivir en carne propia aquello que asegura que todo tiene sus consecuencias. Las estás viviendo y no sabes cómo salir del lío en el que estás metido. Vendría bien un baño de sinceridad. Además, se hace necesario que pidas perdón.

Capricornio. Te cuesta aceptar tus errores, pero sabes que los cometes a diario. Tu actitud orgullosa te hace pensar que eres superior a los demás y que tu inteligencia no puede ser igualada. Estás equivocado, pronto te darás un fuerte golpe con la realidad. Prepárate.

Piscis. Buenas noticias que vienen del extranjero te abren la posibilidad de ver lo que ocurre a tu alrededor. Va a ser como si, de repente, se cayera un velo que lo ha estado cubriendo todo. No todo será alentador, pero al menos sabrás que ahora sí pisas sobre seguro.