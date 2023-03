Aries. No bajes los brazos, tienes mucho por hacer el día de hoy si quieres avanzar en tus proyectos. No es tiempo para la pereza ni para la desazón, así que llénate de energía y empieza a trabajar. Tienes el apoyo de quienes te aman de verdad.

Géminis. Tu frase de hoy es: no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Si es posible, termina pronto con tus responsabilidades asignadas para que puedas continuar con las de los días siguientes. Los resultados serán altamente favorecedores, ya lo verás.

Leo. Es cierto que la suerte exista, pero es el talento y el trabajo los que marcan los resultados. Así que no te duermas en los laureles esperando que las cosas ocurran, todo está en tus manos. El cansancio de hoy es la satisfacción de mañana, no lo olvides.

Libra. Para salir de la situación delicada que te envuelve, primero debes analizar todas las aristas y posibilidades. Si lo haces a conciencia, podrás encontrar soluciones novedosas que, además, te abrirán otras puertas. Todo está en hacerlo correctamente.

Sagitario. Tu situación laboral ha despertado la admiración de muchos, pero también la envidia de otros tantos. No escuches a estos últimos, pues serán ellos quienes caven su propia tumba. No sumes preocupaciones innecesarias y sigue adelante.

Acuario. Comunícate con efectividad para que no queden malos entendidos en el aire. Es mejor que las cosas estén totalmente claras para que el camino resulte mucho más sencillo. En el amor, se avecina un problema que solucionarás con comprensión.

Tauro. Aunque eres fanático del orden, a veces no todo está como tú quieres. Eso te causa mucho fastidio. Pero hoy, concretamente, no rechaces algo interesante solo porque no está como esperas. Podrías perder una gran oportunidad.

Cáncer. No te sientas mal porque puedes divertirte mientras tu pareja está en casa. Bien mereces tiempo para ti, además necesitas desprenderte del estrés que te está dominando por estos días. Sacrificarte no tiene sentido ahora.

Virgo. Has permanecido algo alejado de lo que ocurre a tu alrededor, pues has preferido encerrarte en tus propios asuntos sin mirar más allá. Pero, cuidado, una cosa es ser un chismoso consumado y otra ser un ermitaño. Busca el justo medio.

Escorpio. Escucha con atención una propuesta que te hará alguien muy cercano, aunque en un principio te parezca tirada de los pelos. Si logras desarrollar lo que te dice, seguramente tendrás gran éxito. No te cierres a las oportunidades, estas no vuelven.

Capricornio. No calles aquello que te hace daño, porque solo estás retrasando y ahondando la crisis. Recuerda que callar lo que piensas por no herir a terceros solo tiene justificación si no terminas perjudicado. En ocasiones hay que abrir la caja de Pandora.

Piscis. Vives un tiempo de escasez, lo mejor es que te dediques en cuerpo y alma a las cosas que haces bien en lugar de ir contra corriente. Ya vendrán tiempos mejores y podrás disfrutar del resultado de tu esfuerzo y dedicación. Ten paciencia.