Aries. Te están traicionando los nervios. No permitas que la melancolía influya en forma negativa en tu relación de pareja. Intenta modificar tu estado de ánimo o prepárate para enfrentar una crisis con quien compartes tus días. La decisión es toda tuya.

Géminis. Miras las cosas de forma diferente y es como si el mundo se abriera a nuevas oportunidades. Tienes necesidad de expresarte, hazlo sin tapujos. Haz uso de tu libertad y muéstrate de modo distinto a como los otros suelen verte. Atrévete, sé valiente.

Leo. Este es un buen momento para abandonar los prejuicios que te dominan y que están poniendo en duda tu capacidad. Sientes que algo no te deja avanzar y la manera de combatirlo es dando todo tu talento.Debes llenarte de energía positiva y de ganas.

Libra. Tu organismo reclama una dieta depurativa. Debes limpiarte de los excesos alimenticios a los que lo has expuesto últimamente, porque las consecuencias se vienen con fuerza. En el amor, no estaría mal que intentes ser más detallista.

Sagitario. Este es un día complicado. Lo mejor es que estés solo para evitar decir o hacer cosas de las que luego te vas a lamenta. Evita también las decisiones apresuradas, no es el momento. Vas a estar en extremo irritable. Mañana todo será diferente.

Acuario. Estás lleno de nuevos impulsos y deseos que, al darles rienda suelta, te llevarán por caminos desconocidos para ti. Trata de pensar bien cada paso para que logres obtener los beneficios que tanto ansías. El amor pasa por una etapa complicada.

Tauro. Tienes un fuerte movimiento interior que debes sacar a flote si no quieres colapsar. Primero, intenta relajarte. Luego, date el tiempo para hablar con total sinceridad con tu alma gemela para que ella sepa qué es lo que tanto te está molestando. Encuentren soluciones.

Cáncer. Gastar más de lo que tienes se está convirtiendo en una práctica común en tu vida, a pesar de que sabes bien que no es lo más aconsejable. Pero ten cuidado con los extremos, no se trata de caer en la mezquindad. Encuentra el justo medio.

Virgo. Si tienes que evaluar cada una de tus decisiones, debes hacerlo con cabeza fría, sin dejarte llevar por el momento. Tienes dudas y confusiones que pueden llegar a dañar tu inteligencia natural. No lo permitas, deja actuar a la razón.

Escorpio. Tu pareja pondrá límites precisos a tu espíritu aventurero y no estás muy dispuesto a aceptarlos. Sin embargo, no te ofendas. Reconoce lo positivo y conversa abiertamente de lo que no estás dispuesto a admitir. La comunicación es todo.

Capricornio. Tienes varias preocupaciones en el ámbito financiero, pero todavía no te sientas a solucionar los problemas. Tómate el tiempo para hablar con alguien que tenga experiencia y que pueda orientarte. El ahorro debe ser parte de tu vida.

Piscis. No estás haciendo ejercicio y tu cuerpo se está resintiendo. No esperes a que tu salud se deteriore y encuentra alguna actividad al aire libre que se acomode a tus gustos y a tu tiempo. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, recuérdalo.