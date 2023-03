Aries. Avanza sin miedo hasta obtener los objetivos que te has propuesto para este año. Ya estamos en el tercer mes y parece que te estás dejando llevar por la pereza, que siempre es una mala consejera. Ponte manos a la obra desde ahora.

Géminis. Tienes todo el interés por empezar una nueva etapa de tu vida personal, pero no estás muy seguro de cuál es el camino. En primer lugar y antes de tomar cualquier decisión, debes aclarar tus sentimientos. Si no lo haces, te puedes arrepentir.

Leo. Se acaba un periodo en el que has aprendido mucho, pero que no te ha dejado muchas satisfacciones. Has estado esperando un reconocimiento que nunca llegó. Deberías aprender a vivir sin necesitar aplausos, es menos agotador.

Libra. Te niegas a hablar sobre lo que tienes en tu corazón, porque no quieres sentirte vulnerable. Es un grave error, sobre todo porque la soledad se ha convertido en tu más usual compañera. Deja que afloren tus sentimientos, te sentirás liberado.

Sagitario. Solo un poco de buen humor puede cambiar este día que empieza de manera algo complicada y que te va a obligar a tomar acciones rápidas. Aplica el viejo refrán que dice que te rías de la vida para que la vida no se ría de ti.

Acuario. Nadie como tú ha sabido llevar los momentos difíciles sin perder la fe. Sigue así, porque todavía hay pruebas por superar. Pero no desesperes, porque el final del camino es promisorio. Recibirás todo lo que mereces y serás feliz.

Tauro. Aprovecha bien los días que se vienen porque, posiblemente, van a llegar a ti oportunidades que no se van a repetir. En el amor, no seas tacaño a la hora de demostrar tus sentimientos. Tu pareja se merece eso y mucho más, debes ser agradecido.

Cáncer. El gris de tus días está por pasar y verás cómo tu vida se llena de colores. La noticia de un nacimiento o de la llegada de alguien a quien quieres profundamente va a cambiar tu perspectiva. Prepárate para muchos momentos inolvidables.

Virgo. No hay que apurarse, porque las cosas llegan en el momento exacto en el que tienen que llegar. Trabaja con tranquilidad, vas a alcanzar tus metas si le pones el ñeque y la buena onda que te caracteriza. Sigue adelante.

Escorpio. Tienes la mala costumbre de convertir en pesimismo cualquier novedad. Cambia de actitud, tus amigos y familiares pueden empezar a evitar tu cercanía. Mira la vida de colores, te ha regalado mucho pero tú no logras valorar lo que tienes.

Capricornio. Todos tus errores se te ponen al frente y debes ser muy valiente para remediarlos. Si es necesario, pide disculpas. Es importante que limpies todo aquello que has manchado con palabras o mal accionar. Es tiempo de reflexión y enmienda.

Piscis. La vida te da la oportunidad de ser feliz, pero parecería que te niegas a aceptarla. Da un paso atrás para que puedas apreciar todo el panorama. Solo así estarás en capacidad de encontrar el camino que te lleve a la realización personal más plena. Inténtalo.