Aries. Estos últimos días han estado dirigidos a abrirte al amor. Ahora llegan nuevas estructuras para que lo aprendido pueda sostenerse en el tiempo. Cuida un poco más tu salud, porque el clima va a incidir en tu organismo y en tu estado de ánimo.

Géminis. Es tiempo de mudanzas, cambios y decisiones. Trata de mantener la calma para que todo lo que hagas tenga el sentido requerido. Cuida tus palabras y tus acciones, no podrás escapar de las consecuencias. Mantén los ojos abiertos.

Leo. Tienes mucho que dar a la gente que te rodea. Es tiempo de compartir lo que la vida te ha enseñado y tus allegados están como esponjas esperando interiorizar lo que les dices. Es una gran responsabilidad, asúmela como se debe.

Libra. Tus días se abren a la creación, el talento y la imaginación. Eso no significa que no mantengas los pies sobre la tierra, pero te está permitido soñar y perseguir tus sueños. En el amor, se abren nuevas oportunidades, no las desaproveches.

Sagitario. Si logras superar tus miedos, podrás empezar una etapa en la que la comunicación de tus sentimientos gane protagonismo. No temas exponerte, hacerlo permitirá a los otros conocer tu verdadero yo y quedarán encantados.

Acuario. El hogar y la familia, así como el amor y las relaciones de amistad, atraviesan gran estabilidad. Eres capaz de entender lo que para otros está oculto y, gracias a ello, actuar de manera proactiva e inteligente. No descuides a tu pareja.

Tauro. Controla un poco tu mal humor, porque la persona que comparte tu vida puede cansarse y tomar una decisión drástica. No intentes retenerla si quiere marcar algo de distancia, puede ser un impulso pasajero. Todo regresa, no lo olvides.

Cáncer. Termina la inestabilidad económica y llega una etapa de bonanza. Sin embargo, no puedes olvidar lo ocurrido para que no caigas nuevamente el mismo error. Elabora un plan de ahorro y síguelo a rajatabla. Es lo indicado.

Virgo. El amor te hace sentir vulnerable, sobre todo porque sabes que no has sido del todo sincero. Tu pareja merece más de lo que le estás dando y pronto va a pedirlo. Es momento de que decidas si es lo que en verdad quieres. Piénsalo bien.

Escorpio. Se viene una increíble oportunidad laboral que no podrás dejar pasar. Sin embargo, no todo es como parece y existen algunos detalles que pueden terminar molestándote. Antes de decidir, mira bien y analiza las opciones.

Capricornio. Tienes todo para ser feliz, pero te enfocas en lo que no te satisface. Piensa en tu salud, tu familia, tu pareja y tus amigos. Deja el negativismo de lado y disfruta los colores que te regala la vida. No llames a la soledad.

Piscis. Muy posiblemente llegue un nuevo miembro a la familia. Esa noticia va a poner a todos de cabeza y la alegría va a llenar tu hogar. Te espera mucha felicidad y planes maravillosos, siempre de la mano de la gente que te ama y a la que amas.