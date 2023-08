Aries. Defender tu posición con ahínco es la única manera de salir airoso de una situación delicada, en la que tu capacidad y talento se ponen en duda. Mantente firme, porque aunque has conseguido algunos logros, no puedes vivir de glorias pasadas. Este es el momento de la lucha, no lo olvides.

Géminis. Discutes sin razón con tu pareja y eso está creando un ambiente muy desagradable para ambos. Antes de entrar por la puerta, piensa en un par de palabras amables para decir. Recuerda que la armonía es importante para desenvolverte con holgura en los otros aspectos de tu vida.

Leo. Si sientes que fracasas, retoma mañana, pero no desistas. No puedes darte por vencido ahora que has recorrido un buen tramo. Busca en tu interior las respuestas que te faltan, en esta ocasión debes hacerlo solo, sin la ayuda de nadie. Piensa bien cada paso antes de actuar, no es tiempo de apuros.

Libra. Tienes la tentación de esperar el momento ideal para actuar. Además, quieres estar seguro de que la decisión que vas a tomar es la adecuada. Aunque suena bien, lo cierto es que los cambios no siempre llegan cuando se los ha planificado. Lo mejor es que empieces a actuar ahora, no pierdas tiempo.

Sagitario. A punto de iniciar un nuevo mes, tienes la necesidad de sentir que tienes a tu lado tu alma gemela. Eso te hace menospreciar de alguna manera a la persona que está a tu lado. ¡Cuidado! Es solo un pensamiento, porque el amor perfecto solo existe en los cuentos de hadas, no en la realidad.

Acuario. El éxito se avecina con mucha fuerza. Están favorecida las actividades que se relacionan a la vida pública, social, deportiva o cultural. La comunicación es ahora tu fuerte, así que debes aprovecharla para crear lazos más duraderos con tu entorno más próximo. Tu vida sentimental se fortalece.

Tauro. Ante los cientos de rumores que te rodean, tú prefieres guardar silencio. Esa es, sin duda, la actitud más acertada para no meterte en problemas que no tienen razón de ser. Escuchar y no hablar es, además, la mejor forma para obtener información interesante que luego podrás usar a tu favor.

Cáncer. No estás muy seguro de cómo se está desarrollando tu relación. Tienes otras perspectivas, pero que no vaya por el camino que has planificado no significa que esté en el rumbo equivocado. Abre un poco tu mente y deja que las cosas sean más espontáneas. Verás que vas a disfrutarlo mucho más.

Virgo. Se presenta un cambio importante -¡y positivo!- en lo relacionado a tus finanzas. Es posible que alguien te hable de un posible emprendimiento que puede marcar un antes y un después en tu economía. Pero antes de dejar lo seguro, debes confirmar bien los pros y los contras de la propuesta.

Escorpio. Todo tipo de evento social o reunión está favorecida. Amigos y familiares se convierten en tus grandes aliados y pasarán juntos momentos inolvidables. Saca todo el provecho posible a esta etapa, porque puede ser la base de una decisión futura que implica cambios y mudanzas. Piénsalo bien.

Capricornio. Muestras una actitud mucho más prudente que la de días anteriores, incluso con más predisposición a pensar antes de actuar. Gracias a ello, te librarás de cometer algunos errores, sobre todo en el plano laboral. En lo sentimental, una preocupación derivada de una vieja discusión te descompone.

Piscis. Los gastos están siendo excesivos y tú pareces no darte cuenta. Inmerso como estás en el ajetreo y los muchos estímulos que llegan de lugares y personas diferentes, no logras ver que te estás pasando del presupuesto. Aun así, esta será una tarde muy apacible y armoniosa, disfrútala con los tuyos

