Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 30 de septiembre de 2023

Aries. Aprovecha la magnífica oportunidad que se te va a presentar para tomar una decisión muy importante referente a tu relación amorosa. Basta ya de dar vueltas y vueltas sobre lo mismo, hay que definir tu situación. Pero no lo hagas solo, aquello también compete a tu pareja.

Géminis. Sigue el camino sin temores a tu situación económica, porque algunas propuestas de un trabajo extra o un emprendimiento te darán la tranquilidad que tanto buscas. Pon todo de ti y lo vas a lograr. Confía.

Leo. No logras resolver el estado de ansiedad que te domina y hoy se volverá más fuerte. Mantén la calma, intenta entender qué es lo que lo está causando y, entonces, arráncalo de raíz. En el camino, no te desesperes porque así no podrás pensar de manera racional y concreta.

Libra. Empiezas a transitar un camino desconocido para ti y pronto vas a descubrir que la mejor manera de hacerlo es aplicando tu lado más perceptivo, sin ataduras. Hagas lo que hagas, te vas a sentir increíblemente bien y no hay nadie sobre la Tierra que pueda opacarte.

Te puede interesar: Daniel Habif, la voz de la motivación

Sagitario. No pienses tanto porque complicas las cosas. Mira a la persona con la que compartes tu vida y recuerda qué fue lo que te atrajo de ella. Descubrir que eso todavía sigue ahí y que tu afán de cambiarla a tu antojo es solo un capricho que no tiene razón de ser. Cuidado con eso.

Mi mamá es así y la quiero Leer más

Acuario. Terminan los sobresaltos laborales y al fin llega la paz. Tus superiores empiezan a ver tu trabajo con otros ojos, basados en los resultados. Te has esforzado y eso se refleja claramente en los números. Evita discusiones de todo tipo. No te ensombrezcas con enfrentamientos.

Tauro. Que el mal humor no te domine hoy. Si las cosas no salen como esperas, llénate de paciencia y vuelve a intentarlo. Medita sobre tu futuro inmediato, pues está a la vuelta de la esquina y todavía tienes mucho por resolver. Una sorpresa marca tu día y lo llena de colores. Disfrútala.

Cáncer. Evita los celos, sabes que son infundados y aun así les das cabida en tu vida. Esa permisividad ante los ataques de terceros puede provocarte un malestar difícil de controlar. Confía en tu pareja, porque nunca te ha decepcionado. No veas fantasmas donde no los hay.

Te puede interesar: Niños superdotados, pequeños genios incomprendidos

Virgo. No es momento para gastar más de la cuenta, lo sabes. Sin embargo, te empeñas en comprar lo que no necesitas para satisfacer tu ego y crear una apariencia que solo está en tu mente. Pon los pies sobre la tierra y arrópate hasta donde te da la cobija. Lo demás es vanidad.

Escorpio. Es un gran día para reencontrarte contigo mismo. Tus fantasmas te atormentan y tienes dudas que quieres solventar. Urge hacerlo. Busca momentos de soledad y haz un análisis retrospectivo de lo que vives. El silencio es la clave para lograrlo, no lo olvides.

Capricornio. Pon en marcha tus planes y proyectos más ambiciosos. Aprovecha que hoy todo confabula para tu bienestar y tu prosperidad. En el amor, no olvides demostrarle a tu pareja que la amas y que es alguien muy importante en tu vida, tus planes y tus sueños. Se sentirá feliz.

Piscis. Asimila los cambios que te conducen a un nuevo aprendizaje. Estás empezando una etapa ideal para generar una transformación absoluta en tu vida. No quieras volver a tus viejas historias. Abandona el pasado y comienza a planificar tu futuro de manera más provechosa.

Para acceder a todo el contenido de calidad sin límites, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!