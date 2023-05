Ser madre es una de las más grandes experiencias de ser mujer. La relación que se tiene con ellas es un caos maravilloso lleno de alegrías, tristezas, discusiones y hasta frustraciones que se convierten en dolores de cabeza, pero eso no le resta al amor que se les tiene, porque a pesar de vivir todas estas emociones en conjunto, su amor es incondicional y no va a disminuir por las adversidades.

Para la neuropsicóloga Itzel Navas, el concepto de ser madre implica tener la habilidad de formar a ese nuevo niño, dirigirlo y guiarlo en los procesos formativos, motivacionales, correctivos, espirituales.

No es algo que se pueda ocultar. Es una realidad que las actitudes y temperamento de cada madre influyen en gran cantidad en el desempeño y la educación de sus hijos.

Sin embargo, esto no quiere decir que algunas, por no tener una personalidad pasiva, no cumplan bien su papel maternal; todo lo contrario. La variedad es grande.

Una investigación realizada por el Journal of Child Development Studies sobre la personalidad de las madres, su estilo de crianza y la autonomía de los adolescentes, arrojó que las reinas de la casa se caracterizan principalmente por ser personas conscientes con una alta capacidad para ser diligentes, eficientes, planificadoras, seguras y ordenadas.

Poseer al menos un par de estas cualidades la ubica como una mamá promedio.

Sí, cada una de ellas es un mundo diferente. La especialista Navas las clasifica de la siguiente manera:

No importa cómo sean, el amor que le tienes es inmenso. freepik

La minuciosa: Le encanta la disciplina y desea que todo esté hecho a la perfección. Espera que sus pequeños sean buenos seres humanos, honestos, sinceros. Son personas calmadas, lo que hace que sus hijos se sientan seguros cerca de ellas.

La mejor amiga: Es la que busca ser cómplice e incondicional para usted. Pero ojo, no se confunda, ella sigue siendo su cuidadora y siempre será uno de sus principales modelos a seguir.

La todóloga: La comprensiva, la detallista, la que siempre sabe cómo solucionar cualquier inconveniente. Le agrada que sus hijos sepan cuánto los ama y que estén conscientes de que mamá siempre va a estar para ellos. Sin embargo, en extremos puede ser sobreprotectora y controladora.

Ella te llena de amor desde el estómago. freepik

La relajada: No le encuentra líos a nada y siempre sabe cómo solucionar cualquier inconveniente. Es muy permisiva con sus hijos y quiere que ellos aprendan de la vida por sus propias experiencias.

La chef: Es la que recibe en la casa con un gran banquete cual hotel de cinco estrellas. Son las que siempre tienen un platillo o un snack para menguar los problemas, porque su lenguaje de amor se expresa desde el alimento.

La fashionista: Una mujer que irradia poder en su caminar y look. Parecería que siempre está vestida para ser fotografiada en cualquier momento. Elegante y sofisticada en su expresión y vocabulario. Le gusta ser el foco de atención y para ella no es un impedimento verse bien mientras cuida a sus pequeños.

Ella es la que hace de tu vida una aventura inolvidable freepik