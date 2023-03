Aries. Si no cambias tu actitud frente a la vida, no vas a poder conseguir lo que tanto anhelas. El buen ánimo e, incluso, algo de humor pueden marcar la diferencia y te permitirán ver los colores que te rodean. Deja el negativismo, no todo es gris, basta abrir los ojos para comprobarlo.

Géminis. Si estás en pareja, van a pasar grandes momentos juntos. Solteros y comprometidos, analicen sus amigos y sean más selectivos, pues este no es buen momento para la vida social. Es posible que surjan problemas de malos entendidos bastante desagradables. Evítenlos.

Leo. No gastes dinero de más. Esta semana se convierte en un gran reto para aprender a gestionar tus egresos y evitar gastos superfluos. Concéntrate en aquello en lo que puedas obtener algunos réditos. Hay que pensar en la época de las vacas flacas, que va a llegar muy pronto y debes estar preparado.

Libra. Si piensas en mudarte de casa o, incluso, de lugar de trabajo, este es el gran momento para encontrar las mejores opciones. Por otro lado, organiza actividades al aire libre, evitando la lluvia, no vaya a ser que pesques un resfrío… En el amor, las cosas marchan sobre ruedas. Disfrútalo.

Sagitario. Vives permanentemente influido por todo lo que ocurre a tu alrededor, incluso si no te compete. Lo que está cerca está afectando tus decisiones más personales. Respira profundo y encuentra paz en actividades deportivas que te permitan relajarte y sentirte en paz. La lectura también ayuda.

Acuario. Trata de mantener la calma cuando se generen tensiones con tu pareja o con tus compañeros de trabajo, todo será a causa de verdades que has querido mantener ocultas. Debes ser sincero, atraviesas un periodo complicado para la comunicación. Recuerda: no puedes complacer a todos.

Tauro. Eres consciente de la importancia que tienen tu pareja y tu familia en tu vida, pero tu personalidad, en ocasiones, prefiere darle prioridad solo a tu bienestar sin tomar en cuenta el del resto. Reflexiona, porque puedes terminar haciéndoles mucho daño a quienes amas y te aman. No seas egoísta.

Cáncer. Actúa con suprema prudencia y escucha las opiniones de otros, aun cuando no estés de acuerdo con ellas. Se viene una escalada de conflictos con personas próximas a ti, incluyendo pareja, familia, socios y hasta vecinos. La mejor actitud que puedes tomar es no estar a la defensiva.

Virgo. Ha llegado la hora de poner en práctica lo que has aprendido gracias a tus estudios y también a tu experiencia. Lo uno y lo otro son importantes, se complementan, no desdeñes ninguno de los dos. En la salud, hay algunos quebrantos que puedes solucionar visitando a un especialista. No te automediques.

Escorpio. Sigues diciendo que no puedes hacer nada respecto a una situación que te incomoda y que está dañando a personas que siempre han estado a tu lado, que te han apoyado en los momentos más difíciles. Deja de justificarte, lo que de verdad necesitas es valor, encuéntralo ya.

Capricornio. Tienes algunos problemas de concentración y mucha dificultad para que tu agenda laboral no influya en tu familia. Organízate bien y procura mantener actualizada tu lista de actividades y compromisos pendientes. Consulta antes de aceptar cualquier nuevo plan, no empeores las cosas.

Piscis. Pon mucha atención a los temas laborales y a la salud. Es buen momento para ajustes intensos y profundos, no postergues nada. Evalúa la forma en la que estás aplicando la disciplina en ti y en los otros y cómo pasas de las ideas a la acción. Debes mejorar tu eficacia, te están evaluando.