Aries. Hoy puedes sentirte feliz porque estás pasando por un excelente momento profesional y personal. Es posible que te luzcas en una reunión laboral en la que vas a poder demostrar tus conocimientos. Tus palabras serán muy bien recibidas.

Géminis. A fuerza de empeño, te ganas el respeto de tus compañeros y superiores, algo por lo que has venido luchando por mucho tiempo. Tus ideas van a mejorar algún proceso que se ha mantenido estancado. Sigue adelante.

Leo. Tienes cierto temor de que las cosas no salgan como esperas, pero es un miedo infundado. Todo está en orden y pronto verás que todo fluye. En el amor, debes enfrentar algunas dudas de tu pareja. Habla con total sinceridad.

Libra. Debes ser valiente ante una situación que te tiene en vilo. Recuerda que siempre es mejor enfrentar los problemas, porque esconderse no sirve de nada. Confía en tu criterio y en tus decisiones. Todo saldrá bien.

Sagitario. Estás obsesionado con alguien que no vale la pena y que, además, ni siquiera sabe que existes. Da media vuelta y busca el amor en otro lado. Es posible que estés perdiendo oportunidades mucho más interesantes. Reflexiona y valórate.

Acuario. Levantas pasiones y comentarios positivos por donde pasas, pero te has empeñado en no dejar que tu corazón vuelva a sentir. Esa no es la actitud correcta para alguien que quiere vivir a plenitud. Revisa tus actitudes, te estás equivocando.

Tauro. Se vienen nuevas oportunidades laborales que se vislumbran interesantes y muy positivas. Si te has esforzado por avanzar en tu empresa y no lo has logrado, mira para otro lado y busca nuevos caminos. El futuro es tuyo.

Cáncer. Toma tus propias decisiones sin consultar a nadie más, sobre todo si las consecuencias te atañen a ti directamente. En el amor, no seas muy meticuloso, dejar que las cosas fluyan hace que todo sea mucho más sencillo. Inténtalo.

Virgo. Habla con tus superiores acerca de tus aspiraciones salariales, pero también de ascensos. Estás preparado para llegar mucho más alto, pero a pesar de tus esfuerzos todo sigue igual. No te amargues por eso y busca otras oportunidades.

Escorpio. Tal vez en estos días quieras refugiarte en tu grupo de amigos, pues tu pareja te martiriza con sus sospechas de infidelidad. Sabes que te estás portando bien, pero la otra persona no lo ve así. Es momento de dejar las cosas claras. Hazlo ya.

Capricornio. El tiempo parece insuficiente para ti. Tienes muchas cosas por hacer y te sientes algo agobiado. La solución podría estar en una buena organización de tu agenda, que muchas veces queda olvidada sobre la mesa. Haz la prueba.

Piscis. Tienes un gran autocontrol y mucha disciplina, pero eso no parece suficiente para alcanzar tus objetivos. Sueles mostrarte algo huraño cuando intentan conocer tus sentimientos y hoy puedes tener problemas con tu pareja por ese motivo.