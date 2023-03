Aries. Todo apunta a que el amor va a traerte grandes sorpresas y mucha felicidad, a pesar de que has sentido que las cosas no han marchado de la mejor manera últimamente. Este es un nuevo ciclo, y los Aries van a ser más activos sexualmente. Prepárate.

Géminis. Vives una gran independencia personal y todo lo que te propongas alcanzar lo alcanzarás. En estos días dependes menos de los otros y sus opiniones no te preocupan demasiado. Sin embargo, sé respetuoso, aunque no significa que no seas como quieras.

Leo. Llegó el momento de preocuparte por tu cuerpo, no solo por cómo luce, sino también por cómo se siente. Empieza ya una rutina de ejercicios que te agrade o la práctica de un deporte con el que te sientas cómodo. Los resultados se verán muy pronto.

Libra. Ves con alegría cómo te has convertido en el centro de tu familia. Todos se preocupan por ti y te llenan de mimos. No solo debes disfrutarlo, sino también ser agradecido. Recuerda que recibir es bueno, pero dar ofrece muchas más satisfacciones.

Sagitario. Tu situación económica mejora con rapidez y te brinda una gran seguridad personal. Pero no derroches, sabes bien que hay que ahorrar para las épocas de las vacas flacas, que pueden llegar en cualquier momento. Intenta buscar una buena inversión.

Acuario. Llega a ti la energía que te hace falta para completar tus metas. Te has esforzado mucho, pero todavía es importante seguir dando un poco más. Pronto verás los resultados y te sentirás ampliamente satisfecho. En el amor, deja de lado las dudas.

Tauro. La consigna del día es hacer hoy la mayor cantidad de cosas posibles, como si el mañana no existiera. En lo afectivo, tienes algunos asuntos que resolver. Préstales toda la atención que merecen, tu familia es el verdadero centro de tu vida, no lo olvides.

Cáncer. No revuelvas viejos dolores. Ten la certeza de que las personas que aman están siempre contigo. Tu pareja es importante en estos momentos en los que necesitas de apoyo. No te dejes llevar por el pesimismo, es un pésimo compañero de viaje.

Virgo. Deja de lado tu mutismo y aprende a confiar en esa persona que comparte tu vida. Solo así podrás tener una relación afectiva duradera y sólida. En los negocios, no es momento de decisiones importantes ni de cambios. Espera un poco antes de dar el salto.

Escorpio. Dale a tu pareja la seguridad afectiva que tanto reclama. Formaliza tu compromiso, si es necesario. Si ya mantienes una relación estable, muéstrate más preocupado por sus necesidades. Verás cómo todo empieza a fluir de mejor manera.

Capricornio. Es cierto que eres muy racional, pero en ocasiones es importante darle protagonismo a lo que dice el corazón. Si quieres conservar a tu media naranja, bríndate sin reservas y piensa en consolidar lo que han logrado construir juntos.

Piscis. Es bueno momento para iniciar nuevas etapas laborales o afianzar tus ocupaciones habituales. Si actúas con algo de flexibilidad y no intentas imponer tus opiniones a los demás, vas a poder avanzar sin dificultad hasta alcanzar las metas que tanto añoras.