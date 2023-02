Aries. Un poco más de esfuerzo y verás tus sueños cumplidos. No tengas miedos a los desafíos, deberás enfrentar algunos y no precisamente sencillos. Pero tienes el talento para superarlos con creces.

Géminis. Es buen momento para implementar algunos cambios en tu vida. Empieza por tu hogar, tal vez una pequeña remodelación te vendría bien. En el trabajo, demuestra tus capacidades para obtener nuevas responsabilidades.

Leo. No todo lo que brilla es oro y tú lo sabes. No te confundas con alguien que quiere demostrar solo su mejor lado, sabes bien cuál es su mayor defecto. Mantén distancia, es lo más conveniente. Busca buena compañía.

Libra. Si lo que quieres es demostrar de lo que estás hecho, no lo vas a lograr con una actitud pasiva y complaciente. Defiende tus ideas y presenta tus proyectos. El éxito es de quienes se atreven a cruzar el río.

Sagitario. Estás llegando al límite en una relación que ya no tiene salida. Es momento de tomar decisiones, de verlo todo con ojos más objetivos y cambiar de rumbo. No tengas miedo al cambio, porque suele ser la mejor alternativa.

Acuario. Un golpe de suerte cambia todo lo que tenías en frente y se abren nuevas oportunidades. Tienes el talento para aprovecharlas. No te desanimes si encuentras algunos escollos, son propios del camino que debes tomar.

Tauro. Crees que la razón es solo tuya y caes siempre en los mismos errores. Abre tus oídos a la experiencia de otros. Los consejos que te da un ser querido no tienen mala intención y seguirlos no te disminuye como persona.

Cáncer. Una voz interior te está diciendo que no vas por el sendero correcto, pero tú te empeñas en no romper la rutina. Ten cuidado, las oportunidades no pasan siempre y desperdiciarlas puede ser un gravísimo error.

Virgo. Estás considerando tirarte tirarte una canita al aire. El solo hecho de pensarlo te coloca en la zona de peligro. Para decidir, debes poner en la balanza lo que ahora tienes y puedes perder, versus lo que te quedará de la aventura.

Escorpio. Exponer tu vida como lo estás haciendo solo es señal de que buscas apoyo con desesperación. Pero eso no sirve de nada si no estás dispuestos a tomar cartas en el asunto. Quejarse y no actuar es lo mismo que no hacer nada.

Capricornio. Has decidido tomar el toro por los cueros. ¡Bien por ti! Ahora no habrá quien pueda parar tu ímpetu. Te sentirás lleno de energía positiva y eso se transmitirá en cada una de tus acciones. Sigue adelante con fuerza.

Piscis. Aunque las cosas en el amor parecen no estar en su mejor momento, no debes preocuparte. Los temas del corazón están pasando por una transición necesaria, ya vendrán las decisiones y las recompensas. Ahora solo sigue en paz.