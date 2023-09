Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 22 de septiembre de 2023

Aries. Tu intuición está en el punto más alto hoy, pero pesan mucho más tus convicciones. Si está bien o mal, depende de la situación que enfrentes. Pero siempre recuerda que no puedes traicionar lo que eres y en lo que crees. Es la base de todo en tu vida. Se avecinan algunos viajes muy interesantes. Disfrútalos.

Géminis. Algunos contratiempos en el ámbito laboral terminan por bajar tu ánimo. Tu actitud no ayuda mucho para encontrar soluciones, pues te niegas a escuchar lo que los otros tienen que decir. Es un error, evítalo. Analiza si no te sientes seguro con las personas con las que trabajas, si es así, hay que reorganizarlo todo.

Leo. Hoy parece que todo ocupa su lugar. Te sientes satisfecho con tu entorno y los problemas no te complican el día. En lo personal, llega un buen momento y una gran alegría que puede estar relacionada con una llama inesperada de alguien que te interesa. En una reunión social, vas a estar imparable y despertarás pasiones.

Libra. Tienes inquietudes nuevas que te llevan a buscar experiencias distintas a las que sueles tener. Es por eso que entre tus planes podría estar un viaje que, si no lo puedes concretar físicamente, mira la manera de posponerlo, pero no deseches. La buena comunicación te lleva a crecer en lo emocional y espiritual.

Sagitario. Es un gran día para negocios, firma de convenios o contratos o beneficios inesperados. También lo es para los Sagitario relacionados con profesiones legales. Hoy se ponen a prueba tus habilidades sociales, pues debes lograr que alguien acepte una propuesta algo delicada. Las cosas del corazón van viento en popa.

Acuario. Te tomas el tiempo necesario para reflexionar sobre un asunto delicado que puede marcar tu vida. Busca la compañía de gente que sabes que puede ayudarte con consejos certeros y objetivos. Huye de lugares concurridos, inclínate más por la tranquilidad, mucho mejor si se trata del contacto con la naturaleza.

Tauro. Estás buscando excusas para pasar un tiempo a solas. Te sientes desanimado. Ten cuidado porque ese estado puede influir negativamente en tu salud física y mental. Procura recuperar el positivismo y deja que lo malo siga su camino. Lo que sientas y aceptes solo está en tus manos, recuérdalo.

Cáncer. Es conveniente que te esfuerces por transmitir tus ideas de manera certera, asegurándote de que los otros entiendan lo que le estás diciendo. Tu agenda es ahora indispensable, pues tiendes a olvidar algunos eventos y reuniones importantes. Es momento de actuar con mucha cautela y revisar planteamientos.

Virgo. Estos son días cruciales en tu vida profesional y social. Está en ti tomar iniciativas que para otros son impensables, pero que tú comprendes como viables y beneficiosas. Sin embargo, céntrate en los temas que de verdad son importantes, porque en esta etapa tiendes a ser muy disperso. Guarda tus energías.

Escorpio. Quieres hacer pagar a alguien el daño que te ha hecho. Detente, no vas a sacar nada. Vira la tortilla y encuentra paz en tu corazón, porque el único perjudicado vas a ser tú. La venganza no hace bien a nadie, y eso tú lo sabes. Busca consejo de alguien calmado y con ideas claras, no te equivoques.

Capricornio. Reexamina tu postura en escenarios complejos. Te estás dejando llevar por viejos problemas y asumes que son la razón de tus acciones presentes. No es así. Ten en cuenta que el tiempo ha pasado y no puedes permanecer revolcándote en el lodo. Toma las riendas de tu vida y sigue adelante.

Piscis. Te sientes afortunado gracias a la posibilidad de ciertos cambios positivos en el ámbito profesional o de negocios. No son fortuitos, sino una respuesta a todos tus esfuerzos, no lo olvides a la hora de llegar a un acuerdo. El éxito está a la vuelta de la esquina y se relaciona con todo lo que tiene que ver con comunicación.

