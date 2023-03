Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis

Aries. Corta todo lo negativo de tu pasado, esto limita tu energía y te desgasta. Es necesario te reinventes, se acerca tu cumpleaños y lo mejor será que lo celebres como solo tú sabes hacerlo. No tengas miedo.

Tauro. Es necesario que empieces una etapa de madurez mental, de crecimiento en distintos campos de tu vida. Aprende a controlar tus impulsos, ya es tiempo de que domines tus instintos.

Géminis. Sigues atrayendo buenas vibras en temas laborales. Las personas te ven como un líder y están dispuestos a seguir tus ideales. En el amor, recibirás un regalo de alguien importante de tu pasado.

Cáncer. Se acercan tiempos prósperos. Entras en una etapa de abundancia y fuerza espiritual, al fin llegarán las soluciones por las que tanto pedías. Tu talento te llevará lejos en todo lo que hagas.

Leo. Tendrás que tomar decisiones complicadas que definirán el curso de tu destino. Piensa en el futuro, el proyecto profesional en el que pensabas te está tocando la puerta, solo debes darle oportunidad.

Virgo. No platiques sobre tus planes con todo el mundo, no todos son lo que aparentan ser. Tienes una racha de buena suerte, empezarás a progresar en el ámbito económico, pero no olvides ahorrar.

Libra. No cometas el error de volver con esa persona que te trató mal en el amor. Se aproxima una invitación a un concierto. Cuídate de los nervios y el estrés, haz actividad para recuperar tu salud.

Escorpio. No te derrumbes si no aprecian tu trabajo, lo estás haciendo bien. Cuídate de intervenir en pleitos familiares, recuerda que la paciencia es una virtud que puedes alcanzar. Trabaja en ello.

Sagitario. Tendrás la oportunidad de iniciar nuevos proyectos profesionales. Aprovecha cada momento de tu vida. Estás rodeado de abundancia y gente dispuesta a apoyarte, no desaproveches las oportunidades.

Capricornio. Si buscabas un momento para dar un giro de 180 grados, ese momento es ahora. Sal de viaje con tu pareja o amigos y llénate de fuerza para iniciar una nueva etapa. Las oportunidades llegarán solas.

Acuario. Ten cuidado con tu dinero, trata de no prestar para evitar que te roben. No tientes a la suerte. Es tiempo de formalizar y tener una pareja, el amor estará presente en tu vida de una forma u otra. Tenlo por seguro.

Piscis. Deja la indecisión a un lado, asume los retos que te llegan con valentía. No olvides dedicar un tiempo para ti y darte tu mismo las atenciones que le pides a los demás. Date el lugar que mereces