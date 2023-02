Aries. Es posible que hoy te sientas muy feliz, porque te conoces bien y sabes que puedes lograr todo lo que te propongas. Son días de éxito, pero debes aprovecharlos de la manera más conveniente.

Géminis. No te subvalores, cometes un gran error y estás siendo muy injusto contigo mismo. Que las cosas no resulten como esperas no significa que no seas capaz de cumplir con lo encomendado.

Leo. Confianza y mucha dedicación son lo más importante para este inicio tardío de semana. Deja todo a punto para que puedas iniciar tus labores con absoluta tranquilidad. Acomoda bien tu agenda.

Libra. No cierres los ojos ante las necesidades de personas que no tienen mucho contacto contigo. La solidaridad hace crecer tu alma y la vuelve más noble. Debes regresar los regalos que te ha dado la vida.

Sagitario. Un poco de buen humor y tal vez una salida nocturna son una excelente idea para cerrar este feriado. No te excedas, porque mañana debes empezar nuevamente las labores diarias. No descuides a tu pareja..

Acuario. Es buen momento para compartir con la persona que amas. No temas expresarle tus sentimientos, aunque los conozca se sentirá feliz de escucharlo de tu boca. Un buen amigo necesita de ti.

Tauro. Si debes tomar una decisión complicada, hazlo ya. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, sobre todo si aquello que está en juego es importante para tu familia..

Cáncer. La salud debe ser tu prioridad, incluso sobre otros temas que creas muy importantes. Acompaña la visita médica con una buena dieta y con algo de ejercicio al aire libre. Te hará bien.

Virgo. No te llenes de vanidad porque has cumplido con holgura algo que se te había encomendado. En realidad, no hiciste más que cumplir con tus responsabilidades. Sigue caminando.

Escorpio. Salir de paseo con tu mascota es una buena forma de desestresarte un poco. También puedes escuchar algo de música o ver una buena película. Lo importante es que te distraigas.

Capricornio. El tiempo que pasas con tu familia es el más importante. Por eso debes dedicarle toda tu atención, sin permitir que preocupaciones laborales interfieran. Pronto verás que es muy cierto.

Piscis. El amor está perdiendo el sitial importante que siempre le has dado y eso es un error. No permitas que tu pareja se sienta abandonada por tu comportamiento distante. Recapacita ya.