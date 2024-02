Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 20 de febrero de 2024

Aries. Al parecer, hoy no te sientes muy positivo. El problema está en que no reconoces el lugar que te corresponde en tu ámbito laboral. Muchos de quienes te rodean, te bajan el ánimo. Busca a quienes te ayuden a avanzar.

Géminis. No permitas que los problemas que enfrentas ahora ocupen tu mente 24/7. Estás dejando a tu pareja de lado y eso puede traerte problemas más pronto de lo que imaginas. Dedícale más tiempo.

Leo. Empieza a buscar nuevas alternativas de diferentes ámbitos de tu vida. Te has esforzado mucho por dar lo mejor de ti, pero muchos no han sabido valorarlo. Sin embargo, los resultados vendrán pronto, ten mucha paciencia.

Libra. Tienes ganas de tomar tus propias decisiones sin consultar con nadie, a pesar de que lo que decidas va a influir en tu entorno próximo. No es una buena idea, porque vas a ser el responsable de lo que suceda.

Sagitario. Si tu pareja tiene dudas de ti, no adoptes una actitud defensiva. Más bien busca ayuda en la gente que te quiere y que puede hacerle ver que está en un error. Pero, sobre todo, pregúntate si vas a poder manejar la situación.

Acuario. Tu semana empieza en medio de un despiste que parecería que no puedes controlar. El amor te tiene de cabeza, pero no es lo único de lo que debes ocuparte. No permitas que la felicidad te complique la vida.

Tauro. Haz planes con tu pareja, de forma que puedan disfrutar juntos de momentos especiales y vencer la monotonía. Ten en cuenta que todo lo que les está ocurriendo tiene solución. Solo se necesita que trabajen en ello.

Cáncer. Te hace falta desconectarte de la rutina diaria y empezar a divertirte un poco más. No descuides tus obligaciones, pero debes ocuparte también de tu bienestar emocional y mental. No lo olvides.

Virgo. No te obsesiones con el amor. Deja que los problemas sentimentales se resuelvan solos y encuentren en cauce normal. Forzar las decisiones de tu media naranja solo es procastinar la solución real.

Escorpio. Estás nadando contracorriente y eso afecta tu ritmo de trabajo. Escucha opiniones de los demás, en especial si notas que lo que tú defiendes no tiene nada que ver con lo que los otros piensan. Déjate dirigir sin miedo.

Capricornio. Prepárate, porque en pocos días van a pedirte que selles un compromiso. Puede ser de índole profesional o familiar. Analiza bien todas las posibilidades, porque no todo es tan sencillo como parece. Abre bien los ojos.

Piscis. Debes ser más humilde y aceptar la ayuda de terceros. No te dejes vencer por el pesimismo, todo tiene arreglo en esta vida. Vas a tener ocasión de demostrar tu capacidad, incluso bajo presión. Es un punto a tu favor.

