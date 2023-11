Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 2 de noviembre de 2023

Aries. Has decidido aislarte, como si no quisieras enfrentarte al mundo. Pero no es el mejor momento, pues familia y amigos esperan contar contigo para compartir ciertos planes que han venido posponiendo. Así que a levantarse y disfrutar, que la vida solo se vive una vez.

Géminis. Tu profunda sensibilidad suele ser una virtud, pero en estos días se está convirtiendo en tu gran enemiga. No hay motivos para dejarte llevar por la melancolía. Los problemas de alguien que amas requieren de tu fuerza para ayudar a solucionarlos, no te dejes vencer.

Leo. Ten un detalle bonito con tu familia y, en reconocimiento de todo lo que hace por ti, busca organizar un encuentro en el que estén todos. Por supuesto, no puede faltar tu pareja. Es momento de dejar fluir los sentimientos. Muchos hacen cosas por ti, y tú no pareces agradecerlo.

Libra. En tu trabajo, sueles utilizar la táctica equivocada y todo se vuelve más complicado de lo que debería ser. Eso hace que dejes muchos pendientes que nunca terminas. Hoy debes esforzarte para salir de esa práctica que está perjudicándote más de lo que imaginas.

Sagitario. Si hoy no manejas tu agenda de manera adecuada, difícilmente vas a poder cumplir con todas tus obligaciones. Empieza con lo más complicado para que luego tengas tiempo suficiente para lo simple. No te fíes de otros para cumplir con lo pendiente, es mala idea.

Acuario. Tienes la edad y la madurez suficiente para tomar decisiones propias, sin necesidad de que otros lo hagan por ti. Debes aprender a volar solo a diario, te sentirás pleno cuando empieces a hacerlo. Analiza los consejos de terceros, pero recuerda que tu vida es tu responsabilidad.

Tauro. Si tu pareja te dice hoy algo que te molesta, en lugar de reaccionar de manera violenta, analiza sus palabras. Muy posiblemente tiene razón y te está haciendo una crítica constructiva. No te vendría nada mal un poco de humildad para aceptar tus errores y enmendarlos.

Cáncer. Estás lleno de resentimientos y sueles esconderte en un caparazón para no escuchar al mundo. Qué gran error estás cometiendo. La vida está afuera y se vive en comunidad. Ser un ermitaño por temor a vivir es un error que pronto vas a tener que pagar. Evítalo, tú puedes.

Virgo. Quieres replantear tu futuro y está bien que lo hagas. Pero ten en cuenta que ese tipo de decisiones no se toman de un día para el otro, necesitas tiempo para madurarlas. La impaciencia puede afectarte. Si no te puedes controlar, entonces te conviene refugiarte en la soledad.

Escorpio. Mide bien los pro y los contra de cualquier decisión que tomes hoy. Pones muchas cosas en juego y toda palabra que pronuncies en estos momentos va a tener sus consecuencias. No te centres en lo malo. Tu existencia está llena de regalos y ya es hora de que lo valores.

Capricornio. Reflexiona sobre tu vida amorosa y determina si no estás dejando de lado a tu pareja en tus decisiones más importantes. Recuerda que la elegiste para acompañarte en las buenas y las malas, no te equivoques. Ojo, preocúpate un poco más por la salud y la familia.

Piscis. Te asaltan algunas dudas que te hacen sentir vulnerable. No te preocupes demasiado, es un ciclo normal que pronto va a terminar. Si no sabes qué camino tomar, habla con alguien que pueda guiarte desde su experiencia. Déjate aconsejar, así vas a encontrar pronto la mejor opción.

