Aries. Quien no esté preparado para afrontar los problemas diarios no debe aspirar al éxito. Este es un día complicado, pero si mantienes tus objetivos en mente, seguro podrás salir airoso. En el amor, guarda tiempo para tu pareja.

Géminis. Debes ser mucho más cuidadoso con lo que dices. Has hecho comentarios que, aunque no con mala intención, ha causado malestar en terceras personas. Alguien espera un gesto cariñoso de tu parte, sabes quién es, dale el gusto.

Leo. Basta ya de quejarte y empieza a agradecer todo lo que la vida te ha dado. Tienes todo para ser feliz, pero te empeñas en hundirte en lamentos. Esa actitud tan negativa no solo aleja a quienes te rodean, sino que termina por hacerte mucho daño. Cambia ya.

Libra. Si te fijas bien, muchos de los pequeños problemas que enfrentas a diario tienen una solución sencilla y podrías evitarlos si pones un poco más de atención en lo que haces. Es tiempo de sanar el dolor, empieza por analizar lo que hay en tu interior.

Sagitario. Te sentará muy bien mantener una conversación seria con alguien que siempre está dispuesto a escucharte. Tienes muchos líos mentales y sacarlos a la luz puede ser de gran ayuda. Una persona busca tu compañía.

Acuario. El amor se presenta esquivo, pero es porque tu actitud frente a la persona que te interesa no es para nada acogedora. Revisa tu comportamiento. En lo laboral, se vienen grandes oportunidades, no las desperdicies a causa de tus dudas.

Tauro. Soplan nuevos vientos en el plano laboral. Alguien muy allegado te presenta un proyecto que puede resultar financieramente muy interesante. Pero no des el paso definitivo hasta que todos los detalles estén muy claros.

Cáncer. Tienes un espíritu protector, pero también piensas siempre en sacar una buena tajada de todo lo que haces. Esa actitud puede traerte problemas, no te metas en líos que no tienen sentido. Estás descuidando tu corazón, no lo hagas.

Virgo. Es común para ti encontrarte con gente que te confía sus problemas. Sueles escucharlos, pero ahora tienes tus propios líos y quieres un poco de paz mental. No temas pedir tu espacio, quienes te conocen lo van a comprender bien.

Escorpio. No te queda más que seguir adelante con lo que planteaste como camino de vida. Eso, salvo que la situación te parezca insoportable y creas que debes dar un giro de timón. Piensa bien cada paso que das, basta de equivocaciones.

Capricornio. Te sientes angustiado porque crees que no has dado la talla en una responsabilidad que te fue confiada. Tranquilízate y analiza lo que lo en realidad está ocurriendo. Tal vez solo hace falta un poco más de sintonía de tu parte.

Piscis. Esta es una jornada muy feliz en la que todos parecen estar de tu lado para que las cosas salgan como esperas. Aprovecha la buena racha y adelanta lo que marca tu agenda. En casa te espera quienes te quieren y disfrutan de tu compañía.