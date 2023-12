Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 19 de diciembre de 2023

Aries. No tienes que averiguar mucho si quieres conocer más de esa persona tan especial. Mira en tu entorno y descubrirás a alguien que la conoce a profundidad. Escucha con atención, tiene cosas muy importantes que decirte. Actúa de acuerdo a ello.

Géminis. Esta semana particularmente, la clave para obtener el éxito en lo que te propones está en la forma en la que tratas a los demás. Procura ser menos autoritario y más flexible, te asombrarás de los resultados. En el amor, una pequeña sorpresa te va a hacer feliz.

Leo. No importa tanto saber quién ha fallado, si tu pareja o tú. Lo que es en verdad relevante es si tienen el ánimo para corregirlo y seguir adelante con el entusiasmo de siempre. De no ser así, ningún esfuerzo vale la pena. Empiecen el año con pie derecho.

Libra. Constantemente cometes el error de querer cambiar a tu pareja para que sea y se comporte conforme a tus lineamientos. De lograrlo, que no es muy factible, le harás mucho daño a tu relación. Recuerda que te enamoraste de esa persona por su forma de ser.

Sagitario. El secreto ahora está en la sinceridad. Si tu media naranja te hace una proposición que te resulta poco atractiva, no temas darle tu punto de vista. No solo lo entenderá, sino que valorará tus palabras. Esta semana es importante para afianzar tus planes inmediatos.

Acuario. Este va a ser un día realmente movido. Tienes muchas tareas que cumplir, pero también están los compromisos con amigos. Entre una y otra cosa, vas a estar muy ocupado, pero valdrá la pena. La vas a pasar muy divertido y vas a comprobar cuántos te quieren.

Tauro. Estás permitiendo que la rutina se instale en tu relación de pareja y te lavas las manos echándole la culpa a tu media naranja. Pregúntate qué haces tú para mejorar esa situación. Aunque te sientas halagado por lo que se dice de ti, sabes que no eres sincero.

Cáncer. Ya es hora de que le pongas punto final a todas las relaciones, personales, familiares y de negocio, que no te convienen. Su presencia está entorpeciendo tu desarrollo. Libérate de las ataduras y empieza a construir un nuevo y mejor camino, tú puedes hacerlo.

Virgo. Si pasas esta noche junto a tu familia, vas a divertirte a lo grande aunque no sea lo que habías planificado. Te hará feliz compartir con los tuyos y disfrutar de lo que ellos tienen para darte. El miércoles te sentirás pleno y con fuerzas de seguir con tus obligaciones.

Escorpio. Poco a poco vas encontrando paz en tu corazón, luego de unos días intensos y dolorosos. Mañana vas a querer comerte al mundo, pero hoy debes recuperar fuerzas para irte con todo. Observa con atención a tu alrededor y saca de allí conclusiones importantes.

Capricornio. Ya te estás dando cuenta que le brindas tu confianza a gente que no lo merece. Es mejor que pongas punto final a esas relaciones. Te enfrentas a alguien que habla mal de ti, no pierdas los estribos, porque no vale la pena. De ser posible, ignóralo.

Piscis. Aprovecha el tiempo libre para buscar algo de relajación y diversión junto a tu pareja o a un grupo de amigos cercanos. Desconéctate de todo lo que te traiga malas noticias e intenta ver el mundo con más optimismo. No hables de lo que no sabes.

