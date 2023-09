Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 18 de septiembre de 2023

Aries. Inicia para ti un nuevo ciclo de purificación que te obliga a dejar viejos patrones que ya no aportan nada. La salud cobra un lugar especial, así que debes preocuparte por mejorar tu estilo de vida. El contacto con la naturaleza va a llenarte de energía y te permitirá abrir la mente a nuevos proyectos.

Géminis. Sueles ser ambicioso y perseverante, y en estos momentos toda esa energía y talento te ayudan a alcanzar tus metas profesionales más altas. Se viene la necesidad de asumir nuevos desafíos, no descartes la posibilidad de abrir tu propio negocio o de pensar en un emprendimiento novedoso.

Leo. Tienes el terreno abonado para hacer inversiones inteligentes que no tenías en tus planes, pero que se presentan como un regalo del destino. Aprovecha las oportunidades, pero siempre mirando con atención todos los detalles. Ten cuidado con gente envidiosa que te rodea y que quiere verte caer.

Libra. Un episodio fortuito te hace ver la importancia de centrarte en tus metas, mejorar la salud y fortalecer tus relaciones personales, familiares y de trabajo. Es un buen momento para olvidar una vieja rencilla con alguien con quien estuviste muy unido. Búscalo y conversen, pueden marcar un nuevo comienzo.

Sagitario. Si bien no puedes asegurar tu futuro, sí puedes organizarte para que tus propósitos vayan tomando forma. Lo principal es que armes estrategias que te conduzcan a tus objetivos más importantes. El tema laboral está favorecido, pero no como tú lo crees. Te darás cuenta que los imprevistos marcan tu camino.

Acuario. Tu pareja o alguien de tu familia siente que ya no es tan importante para ti. Sabes que no es así, pero no has hecho nada por demostrárselo, porque cometes el error de dar todo por sentado. Dedica tiempo a quienes son importantes para ti, es una práctica que te llenará de alegría a ti y a los demás. Inténtalo.

Tauro. Se avizora un cambio positivo en tus relaciones. Se vienen momentos de transformación personal y vas a requerir del apoyo de los tuyos. Hay muchos líos internos que debes resolver, y no lo vas a lograr solo. Deja de lado tu orgullo y pide ayuda. Hay muchas personas que estarán gustosas de sostenerte si es necesario.

Cáncer. Te muestras muy extrovertido y expresivo, lo que te permite llegar de mejor manera al corazón de alguien que te intriga. La creatividad también aumenta y te lleva a ser más apasionado en tus ideas. Es momento ideal para salir de tus límites y enfocarte en lo que quieres para ti en esta vida.

Virgo. Con un poco más de optimismo, puedes hacer que este sea un día de realizaciones laborales y satisfacciones en tu vida personal. Luego de una etapa de nerviosismo por lo que te puede deparar el futuro, encuentras un poco de paz. Es como si finalmente una pequeña lucecita empezar a alumbrarlo todo.

Escorpio. Triunfas sobre enemigos que te han estado complicando los días y alcanzas interesantes éxitos laborales y materiales. Es un excelente día para ti y para quienes te rodean, sobre todo porque tienes la satisfacción de que tus logros llegan por tu esfuerzo y no por golpes de suerte. Es momento de celebrar.

Capricornio. Requieres de una intensa actividad física e intelectual, siempre animado por la sensación de optimismo que últimamente no te abandona. Estás feliz y no sabes a ciencia cierta por qué. Sin embargo, llegada la noche, puedes sufrir una pequeña crisis de nervios. Debes reponerte y seguir tu camino con fuerza.

Piscis. Te has extralimitado en tus gastos y ahora debes pagar. Ten cuidado con todo lo relacionado a dinero, pues un negocio o inversión puede venirse abajo por tu falta de previsión. Pon a trabajar tu mente para avizorar los puntos flacos que no habías considerado y empieza a taparlos. Sabes bien cómo hacerlo.

