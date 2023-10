Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 18 de octubre de 2023

Aries. Amante de lo concreto, ahora más que nunca disfrutas de lo obtenido con tu esfuerzo. Te sientes invencible porque tu empeño y sacrificio hayan redundado en bienes materiales. Pero, ojo, no es lo único importante. Están tu familia y tus seres queridos, no los descuides o lo lamentarás.

Géminis. Esta no es una etapa negativa, pero hoy todo parece ser tenso y complicado. Los mayores riesgos no vienen de afuera, sino de tu interior a causa de tus decisiones equivocadas. Reflexiona antes de hablar y de actuar, porque un sí o un no equivocado pueden trastocar todos tus planes.

Leo. Te dejas llevar por tus impulsos. Es como si tu parte racional te hubiese abandonado para dar paso a las emociones. Eso podría crear un caos en tu vida y podrías arrepentirte. Es posible que te encolerices por el rumbo que ha tomado un asunto importante. Contrólate, no puedes hacer nada al respecto.

Libra. Vas a tener que enfrentar algunas tensiones y momentos desequilibrantes en relaciones de amistad y trabajo. La pasión que pones a las cosas se contrapone a la mejor manera de actuar, pero tú pareces no querer entender que la razón también tiene su espacio. Ten cuidado a la hora de tomar decisiones.

Sagitario. Hoy te vendría muy bien organizar un viaje que te ayude a solucionar algunos pendientes. En el tiempo que te sobre, podrás divertirte, pero por ahora lo primordial es cumplir con tus responsabilidades. La suerte te llega con ese traslado, es un día de muchas sorpresas positivas.

Acuario. Se avizoran tensiones y conflictos con tu pareja. Sientes como si no tuvieses paciencia para soportar sus comentarios y sus reacciones. Sin embargo, bien valdría que te preguntes qué haces tú para que la relación entre ambos mejore. En realidad, mucha de la culpa está en ti y tu forma de ser.

Tauro. Tu entorno se vuelve más positivo, aunque no es algo que por ahora sea muy evidente. Empiezan a resolverse algunos temas que te preocupan y las cosas están tomando finalmente su lugar. Recibes una ayuda inesperada que cambia todo el panorama que tenías para hoy. Todo se acomoda.

Cáncer. Este es un día muy bueno para demostrar tu talento profesional. Una idea tuya resulta particularmente interesante a tus superiores, quienes a partir de hoy ponen el ojo en tu manera de desenvolverte en lo laboral. Lamentablemente, no es igual en tu entorno familiar, donde se vienen tensiones.

Virgo. Radicalizas asuntos que podrían solucionarse solo con un poco de buena voluntad. Aquello no es culpa de nadie, es solo que todos parecen tener los ánimos demasiado chispeantes. Prepárate para resolver conflictos que tú mismo creas. Debes moverte con prudencia si quieres sobrevivir.

Escorpio. El amor puede hacerte muy feliz hoy, pero también puede causarte alguna desazón si sientes que tu pareja no responde como tú esperas. Es una posición bastante egoísta de tu parte, sobre todo porque quieres convertirte en su centro de atención y que opine y actúe según tu única conveniencia.

Capricornio. Deja de lado los impulsos si quieres salir airoso de este día que se presenta bastante conflictivo en todos los aspectos de tu vida. Si te es posible, intenta mantenerte alejado de todos. De esa manera puede evitar discusiones simples que pueden derivar en grandes problemas. Abre los ojos.

Piscis. Mientras negocios y trabajo están favorecidos, el amor pasa por un mal momento. Parece que no logran encontrar un camino en común para compartir y piensan, cada uno por su lado, echar todo por la borda. No lo hagan se trata solo de un mal momento que pueden superar si unen fuerzas. Vale la pena.

