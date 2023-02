Aries. La información que estás proporcionando para lograr un objetivo concreto es insuficiente. Debes desarrollar bien la idea para que puedas convencer a tu entorno de que tu idea es la mejor. No te desanimes.

Géminis. Has trabajado duro en estos días, pero parecería que el tiempo no te alcanza. Toma un respiro y recuerda que del apuro solo queda el cansancio. Es importante que organices tu agenda de mejor manera.

Leo. El amor está en el aire y tú no quieres dejarte envolver. Estás cometiendo un grave error, porque tu corazón necesita de un poco más de alegría en estos días. Te estás dejando llevar por la nostalgia.

Libra. Tus amigos te extrañan y es momento de reencontrarte con ellos. Si has dejado que tu vida social decaiga, este es un buen día para salir y disfrutar. Buena música y buena conversación serán de mucha ayuda.

Sagitario. Utiliza todos los medios que requieras para que tu familia sepa que es importante para ti. La has descuidado un poco y ellos sienten tu distancia. No le des prioridad al trabajo que, aunque importante, no es prioritario.

Acuario. Preocúpate un poco más por tu salud, es un aspecto de tu vida que estás descuidando demasiado por darle prioridad a la diversión. Deja de lado los excesos, porque estos siempre pasan factura.

Tauro. Es momento de hacer una pausa y establecer tus prioridades. El tiempo pasa y tus objetivos parecen estar cada vez más lejos. En el amor, ten cuidado, porque tu pareja está llena de inquietudes.

Cáncer. Que la tristeza no te obligue a tomar decisiones que no son precisamente las mejores. El corazón necesita que lo consueles y tú no estás trabajando en ello. La persona que amas también te necesita.

Virgo. Conviene que hables con tus superiores sobre un tema que te está preocupando mucho. Aprovecha estos días de descanso para organizar las ideas y hacer el planteamiento adecuado. Ten cuidado en lo que dices.

Escorpio. Te muestras demasiado orgulloso frente a una situación que lo que requiere para ser resuelta es precisamente lo contrario: un poco de humildad. Reconoce tus errores y actúa de acuerdo a ello. Haz los correctivos necesarios.

Capricornio. Cuando te sientas algo deprimido, piensa en que lo que haces ahora es por el bien de todos. El camino se presenta difícil, pero la recompensa será importante. No cierres los ojos a lo que vale la pena.

Piscis. El dolor de una partida o de una pérdida material no permite que valores lo que te rodea y hace tu vida más sencilla. No tengas miedo a sentirte pleno, porque tienes todo para que así sea. Sigue tu camino en paz.