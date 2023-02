Aries. El buen humor está huyendo de ti y todo porque te niegas a ver la realidad. Estás empeñado en que las cosas sean como quieres y estás perdiendo grandes oportunidades. Cambia de actitud.

Géminis. Un problema de salud te obliga a tomar medidas drásticas en cuanto a alimentación. A eso se suma la necesidad de practicar algún tipo de deporte o ejercicio físico. Despídete de la vida sedentaria.

Leo. No cierres tu corazón al amor de pareja, pero tampoco te niegues a recibir el que la gente que te rodea quiere darte. Ese es el alivio que necesitas para sacudir el dolor tan grande que llevas dentro.

Libra. Sabes bien que estás actuando de forma equivocada, pero aun así sigues empeñado en continuar ese camino. Todavía tienes tiempo de dar marcha atrás, si no lo haces, verás pronto las consecuencias.

Sagitario. Es momento de decirle sí al amor de una vez por todas. La soledad no es siempre buena compañera y termina por alejarnos de las buenas oportunidades. Trabaja más en tu vida social, lo necesitas más que nunca.

Acuario. Tienes planificado un gran fin de semana y todo parece indicar que te vas a divertir mucho. Es buen momento para demostrarle confianza a tu pareja. Se sentirá feliz al saber lo que sientes.

Tauro. Has hecho grandes esfuerzos por recuperar tu relación de pareja y todo ha salido a pedir de boca. Pero no te quedes ahí. Recuerda que el amor hay que alimentarlo día a día. No te detengas.

Cáncer. Olvídate de la mala costumbre de buscar que otros reconozcan tus logros. Debes ser (¡y demostrar!) más seguro de ti mismo. Los aplausos se van, pero no la satisfacción de haberlo logrado.

Virgo. Cada centímetro de tu camino habla de tu deseo de alcanzar lo que te propones. Sin embargo, en ocasiones, en ese intento, olvidas que hay personas que confían en ti. No hagas daño a tu paso.

Escorpio. Ya has cometido suficientes errores, no sumes más a la lista. El amor te ha pagado con la misma moneda, pero te crees con el derecho de exigir lo que tú mismo abandonaste. No seas cruel.

Capricornio. Tienes un problema que no logras resolver. Tus finanzas no marchan de la mejor manera y en tu familia hay resentimientos que parecen insalvables. Empieza a trabajar para solucionarlo todo.

Piscis. Los días de felicidad están muy cerca, lo cual significa un descanso a todo el esfuerzo realizado en estos últimos meses. Ahora llega el tiempo de disfrutar y de cosechar lo sembrado.