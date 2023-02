Aries. Es un gran día para potenciar tus impulsos más íntimos. Tu pareja habitual tiene ahora una receptividad poco usual y va a entender a la perfección tus necesidades. Van a disfrutar mucho juntos.

Géminis. Tienes la necesidad de distraerte con asuntos que no tengan nada que ver con tu trabajo ni con tus actividades habituales. Eso hará que tengas problemas laborales por no cumplir lo propuesto.

Leo. El esfuerzo de los últimos meses por cumplir a plenitud aquello que se te ha encomendado va a tener los resultados esperados. No te sorprendas si te proponen espontáneamente un aumento.

Libra. Los problemas en tu vida parecen no tener fin. Tal vez solo sea una percepción tuya que te impide ver el vaso medio lleno. No te centres en lo negativo, tienes muchas cosas que celebrar. Abre los ojos.

Sagitario. Debes elegir entre dos posibilidades que van a marcar tu entorno laboral de ahora en adelante. Revisa con cuidado los pro y los contra de cada opción. Recuerda que no es un tema que se dará a corto plazo.

Acuario. Deja de reprochar a tu pareja por lo que te está ocurriendo. Con esa actitud equivocada solo estás alejando a la única persona que siempre ha permanecido a tu lado para apoyarte. Te estás equivocando.

Tauro. Tienes la sensación de que tu disciplina y empuje no son suficientes para seguir por el camino elegido. Pero no es así. Cuando algo vale la pena, el camino no es sencillo.

Cáncer. Casualidad o no, un encuentro con alguien que sueles ver solo en el trabajo te va a abrir los ojos respecto a lo que está ocurriendo en tu entorno laboral. Piensa y luego saca conclusiones.

Virgo. Si los nervios te fallan al enfrentar una situación difícil es porque el estrés ha hecho presa de ti hace mucho tiempo. Necesitas descanso y algo de diversión. Sal con tu pareja.

Escorpio. El amor que te ofrecen no es lo que esperas ni lo que necesitas en estos momentos. Busca en tu entorno y encontrarás a la persona que te hará realmente feliz. Está muy cerca.

Capricornio. Atraviesas por ciertos problemas económicos y debes hacer ciertos cambios radicales para que tu situación mejore. Solo así saldrás de la difícil situación. Ponte en marcha ya.

Piscis. Procura no mezclarte en temas muy complicados que solo te llevarán a un descalabro social. Preocúpate solo de lo que te atañe a ti y deja que el resto se ocupe de su vida. Es lo mejor.