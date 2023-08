Aries. La línea que separa lo correcto de lo incorrecto muchas veces es muy delgada y se pone en duda si la decisión, aunque necesaria, pone en peligro los propios planes. Se acercan determinaciones difíciles, pero recuerda no traicionar lo que eres y lo que crees.

Géminis. Estás dando prioridad a cosas banales que no te ayudan a crecer ni a convertirte en un mejor ser humano. Crees que dejando de lado los sentimientos vas a ser más fuerte y poderoso. Estás equivocado. La vida sin amor no tiene ningún sentido. Piénsalo.

Leo. Estás tomando una actitud altiva y equivocada frente a las necesidades de tu pareja. Ese egoísmo y ese deseo de ser siempre el centro de todo van a terminar por dañar la relación. Piénsalo bien, a nadie le gusta sentirse menospreciado y utilizado.

Libra. Tu pareja está reaccionando de manera extraña frente a tus comentarios. Piensa que algo le molesta y debes descubrir de qué se trata. Conversa con tu media naranja, entiende tus razones e intenten resarcir el daño que se han causado.

Sagitario. Si debes pedir ayuda, no dudes en hacerlo. Debes cumplir con ciertas actividades que has estado posponiendo para poder disfrutar del fin de semana de manera plena y sin preocupaciones. No entres en el juego de la mediocridad, puedes dar mucho más.

Acuario. Es momento de abrir tu corazón y permitir que el amor acabe con todas tus inseguridades y tus miedos. Deja de lado tus dudas y date la oportunidad de ser feliz sin prejuicios e ideas preconcebidas. No dejes pasar la oportunidad de sentirte pleno.

Tauro. Hoy demuestras que tienes una gran capacidad de concentración y aprendizaje. Solo debes poner de tu parte para abrir tu mente a nuevos conocimientos. No dudes en aprovechar las lecciones que aprenderás, pronto te van a ser de mucha utilidad.

Cáncer. Sientes el peso de la soledad y tienes consciencia de que has sido tú el responsable de tu actual realidad. Pero no te desanimes, todavía estás a tiempo de recuperar lo que dejaste ir llevado por tu egoísmo e ideas equivocadas de lo que es la vida en pareja.

Virgo. Este es un día de muchas victorias y éxitos, y debes aprender a saborearlos. Estos son el combustible que te impulsará a plantearte y conquistar metas muchas más ambiciosas que las actuales. El momento de avanzar es ahora, no lo desaproveches.

Escorpio. Te muestras cerrado, aun cuando lo que necesitas en estos momentos es la comprensión y la ayuda de los tuyos. Esa actitud egoísta va a traerte muchos problemas. Ábrete más a los otros y verás que encontrarás apoyo y cariño. Inténtalo.

Capricornio. Estás empeñado en que tu pareja pague por las faltas que han cometido otros y que han marcado tu vida. Aprende a confiar en quien amas, porque esa persona se ha mostrado incondicional en todo momento. Analiza cada paso que das, no te equivoques.

Piscis. Te van a dar la oportunidad de avanzar considerablemente en tus metas laborales, pero hacerlo implica ir en contra de lo que has defendido toda la vida. Pon en una balanza los pro y los contra para que puedas ver con claridad si realmente vale la pena.