Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 11 septiembre de 2024

Te vendrá bien algo de descanso si has tenido días agitados. Todo empieza a resolverse, solo debes tener un poco de paciencia

Aries: Si te sientes muy cansado, no temas detenerte un rato. Necesitas recuperar fuerzas. En ocasiones, es mejor ir más despacio para valorar si lo que haces es lo correcto. La prisa suele ser mala consejera, pues te impide contemplar lo que te rodea.

¿Qué es la técnica EMDR y para qué sirve? Leer más

RELACIONADAS La fuerza de bendecir y enviar intenciones positivas

Géminis: Te convendría dejar que el amor siga su ritmo, no intentes apresurar las cosas. Reflexiona más a diario sobre ello, podrías estar atosigando a tu pareja y eso tendrá malas consecuencias. Y no te preocupes tanto por lo que los otros piensan de ti.

Leo: Estás en el camino correcto para conseguir los objetivos que te has propuesto. Sigue haciendo caso a tu voz interior, porque tu intuición rara vez te ha traicionado. Es buen día para pensar. Se abren puertas y deberás elegir a cuál quieres entrar.

Libra: Si tu corazón está solo, alguien de tu círculo íntimo está dispuesto a acompañarlo. No te has dado cuenta de ello, búscale. Pero si tienes pareja, ocúpate más de esa persona, no la descuides. Es tiempo de preocuparte más por tu felicidad.

¿Qué son las banderas amarillas en una relación amorosa? Leer más

Sagitario: Cometes el error de juzgar a todos con el mismo rasero, cuando te has dado cuenta de la valiosa ayuda que te han brindado quienes te amas. Eres injusto porque no reconoces lo recibido. Cambia tu actitud si no quieres quedarte solo y amargado.

Acuario: Posiblemente te propongan una salida con amigos, pero no estarás muy convencido de aceptar el plan. Sé condescendiente y no esperes que todos hagan tu voluntad. Deja que las cosas fluyan a diario, te podrás sorprender con los resultados.

Tauro: Este es un gran día para dedicarlo al arte y todo lo relacionado con la belleza y el orden. Te vendrá muy bien despejar la mente y ocuparte de lo que te divierte. Sepárate de la rutina y mira el mundo con ojos de curiosidad. Hay mucho por descubrir.

Cáncer: Busca la manera más adecuada para liberar tensiones. Has pasado días complicados y tu cuerpo y mente piden a gritos un poco de descanso. Escúchalos o podrías enfermarte. Suelta un poco y deja que el destino haga su parte, te reconfortará.

¿Te preocupa envejecer? Aquí tienes 6 estrategias para mantener la calma Leer más

Virgo: Deja de estar tan pendiente de lo que ocurrirá mañana, cada día tiene su propia historia y tratar de adelantarse a ella no la cambia. Preocúpate más por el presente, es lo que tienes. Está bien ser previsor, pero no esperes que solo ocurra lo que has previsto.

Escorpio: Es un día muy calmado que te permitirá relacionarte mejor con tus amigos y tus seres queridos. Si lo haces, terminarás el día con mucha tranquilidad espiritual, buena falta te hace. Reflexiona sobre tu pasado y busca soluciones reales.

Capricornio: Tienes algunos fallos importantes en tu comportamiento y es necesario de que los reconozcas para que puedas trabajar en ellos y superarlos. Pero que no te entre la vena negativa. Si descubres en qué te has equivocado, empieza a repararlo ya.

Piscis: Todo tiene solución, así que no caigas en la tentación de dejarlo todo para volver a empezar. Los problemas diarios te permiten adquirir experiencia, siempre y cuando seas más humilde. Vivirás momentos de complicidad junto a la persona que amas.

Para acceder a todo el contenido de calidad sin límites, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!