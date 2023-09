Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 11 de septiembre de 2023

Aries. Aumenta tu poder y tu fuerza, así como tu determinación. Se afianza también tu compromiso de pareja, lo que torna tu relación en casi indestructible. Pero no te confíes, pues sueles pensar que ya no debe esforzarte, y ese es un grave error. No te limites, que la pereza no te gane la partida.

Géminis. Una propuesta de negocio suena interesante. Si lo piensas y lo planificas de la manera correcta, es posible que tengas la oportunidad de crecer sin límites. En el camino, no descuides tu salud, pues sigues ciertos hábitos nocivos que te están afectando. Complementa tus cambios con un nuevo look.

Leo. No prestes dinero en estos días, porque no te lo van a devolver. Mejor afianza tu economía en inversiones seguras. Vas a hacer una compra grande, posiblemente para un nuevo negocio. Verifica que las letras pequeñas del contrato no tengan una trampa escondida. Abre bien los ojos, Leo.

Libra. Esta es una semana para sanar el cuerpo y el espíritu, con muchas posibilidades de renacer. Estudia para que ganes más conocimientos que te permitan alimentar tu alma. Es tiempo de retrospección y todo lo que te rodea lleva en sí una enseñanza, no la desperdicies por tu despiste.

Sagitario. Son días agotadores porque exigen de toda tu energía. Pero en medio de tanto esfuerzo, te sientes feliz porque sabes que el resultado será beneficioso para todo lo que sueñas. Comparte tus metas con tu familia, sobre todo con tu pareja que siempre ha estado presta a darte una mano y a apoyarte.

Acuario. Todo lo que pidas, se te dará. Es un buen periodo para salir de viaje y conocer gente importante que va a aportar mucho a tus objetivos próximos. Eso sí, cuida tu temperamento, porque tus enojos pueden causarte problemas y alejar a la gente que podría convertirse en tu piedra de apoyo. ¡Cuidado!

Tauro. Suerte, abundancia y crecimiento económico marcan estos días que, en ocasiones, pueden parecer grises y complicados. Abre tu mente para que puedas reconocer con claridad las oportunidades que la vida te brinda. No te distraigas con nimiedades, son juegos del destino que no debes tomar en cuenta.

Cáncer. Si te muestras más positivo, el resto te percibirá más poderoso y atrayente. Se avecinan tres viajes importantes: dos por trabajo y uno por placer. Aprovecha tu buena racha y aprende de esos lugares que llevan enseñanzas escondidas. Pero, sobre todo, no te cierres a las opiniones de terceras personas.

Virgo. Estos son días para brillar y emprender nuevos negocios o emprendimientos. Reinvéntate, tienes la capacidad de poner en juego todo tu talento para alcanzar un bien mayor que va a beneficiar a tu familia y te hará sentir mucho más seguro. Alguien te hará una confesión, no traiciones su confianza.

Escorpio. La vida te obliga a madurar y a entender cuál es el camino que debes tomar. Mantén la prudencia y no cuentes tus planes a nadie. Te reacomodas en el campo laboral y es posible que logres un ascenso o un aumento de sueldo. Las cosas se van acomodando, no traiciones tu destino ni tu buena suerte.

Capricornio. La buena suerte es tuya ahora. Deja atrás los lastres que tanto te pesan y te impiden avanzar. Posiblemente cambies de casa o de ciudad, todo para lograr un mayor crecimiento. No desprecies esa oportunidad solo por tu temor al cambio. Recibes un regalo inesperado que te llena de alegría.

Piscis. El mundo es tuyo. Empieza a crecer, mueve tus energías positivas y conoce gente diferente a ti. Vas a aprender mucho de esas personas. Si alguien no te ha valorado lo suficiente, no te entristezcas. Pronto esa persona va a reconocer tu error. En ti está aceptarla nuevamente en tu vida.

