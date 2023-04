Aries. Este es el mes perfecto para invertir tu energía y tu talento en la creación de proyectos que te hagan sentir pleno y te ayuden a reencontrarte con tu profesión u oficio. Incluso, es buena idea que des rienda suelta a tus pasiones más dulces, pueden conducir el camino.

Géminis. Se empiezan a llenar esos vacíos con los que te habías acostumbrado a vivir. Es posible que inicies una nueva historia con tu pareja actual o que conozcas a alguien que va a ocupar tu corazón al cien por ciento. Empieza un nuevo capítulo, disfrútalo.

Leo. Termina un contrato o finalizas una negociación que se estaba postergando demasiado. Presta mucha atención a las noticias que llegan desde tu lado familiar paterno, podrían ser bien utilizadas por ti si solo pones un poco de creatividad y de entusiasmo.

Libra. Es como si todo cambiara. Tu agenda se pone patas arriba para dar paso a nuevas actividades, esas que nunca has considerado. Todo está bañado de originalidad y de cambio. Prepárate también para recibir un sinnúmero de sorpresas positivas. El amor renace.

Sagitario. Tus planes románticos requieren ser revisados a profundidad, tal vez debes consultarlos con tu media naranja para que todo resulte de la mejor manera. Evita todo tipo de enfrentamientos en tu lugar de trabajo. Maneja todo con mucha inteligencia y diplomacia.

Acuario. Se viene el final inminente de algo que has tratado de defender a capa y espada. Pero no sentirás frustración, porque lo que se viene resulta muy halagüeño. No bajes el telón de forma definitiva, pero sí considera que se abre una nueva realidad.

Tauro. Debes atender con prontitud algunos problemas latentes con algunos miembros de tu familia. Tu hogar está siendo afectado por ciertas decisiones tuyas y debes hacerte responsable para poder recuperar el rumbo, siempre de la mano de los tuyos.

Cáncer. Se vienen días en los que vas a poder dejar salir toda tu creatividad. Se vienen novedades en el trabajo, el amor o en un proyecto personal. Es posible que recibas la noticia de un embarazo (¿tuyo?) que va a cambiar todos tus planes.

Virgo. Tu corazón se vuelve el gran protagonista de tu historia y con ello tu necesidad de encontrar aquello que te hace falta para ser feliz. Te muestras apasionado, lleno de fuego, y te empeñas buscar estar en concordancia con tu media naranja. No te detengas.

Escorpio. Se abren perspectivas para un nuevo trabajo que cumple con tus expectativas, pero que implica ciertos sacrificios que pueden complicar tu cotidianidad. No está de más que analices los pros y los contras, es posible que ese sea el camino que buscas.

Capricornio. Apuesta por tus sueños. Siempre te has mostrado muy apegado a la realidad, pero ha llegado el momento de soltarte. No temas a los cambios, son necesarios si quieres avanzar. Tu entorno va a comprenderte y a apoyarte, eso te dará tranquilidad.

Piscis. Hay muchas posibilidades de sacar adelante un emprendimiento paralelo que te ayude a equilibrar tus finanzas. Ocuparte en los detalles va a darte mucha felicidad y un motivo para levantarte con alegría cada día. Finalmente, de eso se trata la vida.