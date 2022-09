El grupo de Dave Grohl reaparece para rendir tributo a su baterista, quien murió en marzo pasado a sus 50 años. El momento más emocionante lo protagonizó alguien desconocido para el gran público, el hijo de Taylor Hawkins, Shane.

El chico, de 16 años, se subió al escenario para tocar el mismo instrumento que su padre, la batería, en el tema My Hero junto a Foo Fighters.

Los miembros de la banda se emocionaron hasta las lágrimas, tanto que tuvieron que parar la interpretación de Times Like These. “En momentos como este aprendes a amar de nuevo”, dijo Grohl.

“Estamos aquí para celebrar la música, la vida y el amor a Taylor. Él estaba siempre haciéndote sonreír. Nadie reía, bailaba y cantaba como él. Estoy seguro de que sentisteis lo mismo todos vosotros que lo admirasteis desde lejos. Así que hoy vamos a cantar, bailar, reír, llorar y gritar. Vamos a hacer algo de jodido ruido para que Taylor pueda escucharnos". “Taylor, sé que estás mirando. Sé que puedes escuchar esto, sé que puedes sentir esto. Te amamos”, añadió Lars Ulrich, baterista de Metallica, momentos antes de iniciar el homenaje.

Esta presentación contó con la participación de grandes estrellas como: Paul McCartney, The Pretenders, Stewart Copeland (The Police), Brian Johnson (AC/DC), Kesha, John Paul Jones (Led Zeppelin), Foo Fighters, Liam Gallagher, Roger Taylor y Brian May (Queen), Lars Ulrich (Metallica), entre otros, esto da una idea de lo querido que era Taylor dentro de la música.

Además de ese homenaje en Londres, habrá un segundo concierto el 27 de septiembre en The Kia Forum en Los Ángeles. Ya han confirmado su participación Alanis Morissette y Red Hot Chili Peppers.